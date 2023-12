The One Piece: Studio Wit hará el remake que llegará a Netflix

Como es costumbre el panel de One Piece es el encargado de dar cierre a Jump Festa y la edición de este año erá muy importante para la el ‘anime’ que adapta el ‘manga’ de Eiichiro Oda. Ya que, en el 2024 el ‘anime’ de One Piece celebra 25 años desde el inicio de su emisión en Japón.

Índice

¿Qué estudio será el encargado de hacer The One Piece, el ‘remake’ del ‘anime’ de 1999?

La noticia que ha tomado por sorpresa a los fanáticos de One Piece al rededor del mundo es que se ha anunciado que el Studio Wit, conocido por la adaptación de Spy x Family, será el encargado de producir The One Piece, el ‘remake’ del ‘anime’ de 1999.

¿Dónde se podrá ver The One Piece?

Iñaki Godoy (Luffy) y Jacob Romero Gibson (Ussop) compartieron con los ‘seiyu’ del ‘anime’ One Piece en Jump Festa 2024.

The One Piece, el ‘remake’ del ‘anime’ de 1999 que celebra los 25 años de su emisión, adaptará la saga de East Blue y será distribuido en todo el mundo por Netflix. Sin embargo, aunque se dio a entender que el ‘anime’ The One Piece podría adaptar las siguientes sagas del ‘manga’ de Eiichiro Oda, no es oficial que el ‘remake’ del ‘anime’ One Piece de Studio Wit continue. Estaremos atentos a cualquier información de The One Piece que se comparta.

¿Cuál fue el mensaje de Eiichiro Oda en Jump Festa 2024?

Este es el mensaje que Eiichiro Oda compartió para los fanáticos de One Piece, al cierre de Jump Festa 2024:

Han pasado muchas cosas en 2023. En un abrir y cerrar de ojos, hemos llegado al final del año. La proyección y reproducción de FILM Red han sido todo un éxito. Muchas gracias. En la primera mitad de este año, estuve constantemente involucrado con el ‘live action’ de One Piece. Fui a Los Ángeles y me puse muy nervioso en el estreno. Sin embargo, el ‘live action’ ha encabezado el primer lugar del Top 10 de Netflix durante tres semanas consecutivas.

Creo que mi sueño puede hacerse realidad. Creo que los actores de One Piece pueden convertirse en auténticas estrellas de Hollywood. ¡Daré lo mejor de mí en la segunda temporada! ¡Finalmente, en el anime ha terminado el arco del país de Wano con lágrimas y ahora se acerca a Egghead! El año que viene será el 25 aniversario del ‘anime’. Hay muchos proyectos emocionantes por delante, ¡así que esten atentos! También tengo que dar lo mejor de mí en la serialización del manga. Este año, hemos conocido a mucha gente y hemos visto que hay un un mundo aterrador ahí fuera. Si Luffy puede escapar a salvo de Egghead… ¿Podrá hacerlo? Esa isla… No hay ruta de escape de ella. Pero Luffy es imparable. Si sucede, será la lucha para conseguir «eso». ¡¡Finalmente se decidirá el resultado de la lucha entre «ese tipo» y «ese tipo»!! Así que, por favor, ¡esperenlo junto a la celebración del 25 aniversario del ‘anime’ One Piece.

Cómo siempre Oda es bastante criptico con sus mensajes. Sin embargo, gracias a ellos algunos pueden teorizar lo que veremos durante el siguiente año en el ‘manga’ de One Piece. Así que gracias al mensaje de Oda en Jump Festa 2024 es probable que en el año que viene veamos el final del arco de Egghead y la llegada de los sombrero de paja a la isla de los gigantes llamada Elbaf.

Fuente: cuenta oficial del ‘anime’ One Piece en X, antes Twitter.