La más reciente película de Pixar es nuevamente protagonista de las noticias del entretenimiento. Soul no fue solamente la ganadora de dos Premios Óscar (Mejor película animada y Mejor banda sonora), sino que muy pronto tendrá una precuela en la forma del cortometraje 22 contra la Tierra (22 vs the Earth).

En la parte superior de esta nota podemos dar una primera mirada de poco menos de un minuto a esta nueva producción de Pixar. Esta es una aventura de 22, el alma que se rehúsa a nacer, tiempo antes de conocer a Joe. Aquí la vemos reclutar a un grupo de nuevas almas en un grupo que se opone a ir a la Tierra. La actriz y comediante Tina Fey regresa para ponerle la voz en inglés a 22.

¿Cuándo podremos ver esta precuela? El cortometraje de Soul, 22 contra la Tierra, será estrenado exclusivamente en el servicio de ‘streaming’ Disney+ el 30 de abril de 2021. No se trata de una presentación ‘Premier Access’, por lo que no tendremos que pagar extra para verla.

La ganadora del Óscar Soul se estrenó en Disney+ a finales de 2020 y cuenta la historia de Joe Gardner, un pianista de jazz que queda entre la vida y la muerte el día que consigue el trabajo de sus sueños y hará lo que sea para poder regresar a su cuerpo. Pueden leer nuestra reseña aquí.

Fuente: canal oficial de Disney Plus Latinoamérica en YouTube