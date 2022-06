Uno de los más grandes villanos/antihéroes del universo de los cómics de DC se acerca a la gran pantalla. Llevamos tantos años escuchando sobre la película de Black Adam, protagonizada por Dwayne ‘La Roca’ Johnson y su fecha de estreno ha sido movida tantas veces que parece mentira que por fin sepamos cuándo la vamos a ver en Colombia y el resto de Latinoamérica gracias a un nuevo tráiler o avance.

Pueden ver dicho tráiler en su versión subtitulada al español en la parte superior de esta nota.

¿Cuál es la fecha de estreno o cuándo llega Black Adam a los cines de Colombia y Latinoamérica?

Con la llegada del nuevo avance, Warner Bros Pictures Latinoamérica confirmó que la fecha de llegada de Black Adam a Colombia y otros países de la región será el jueves 20 de octubre de 2022.

Se supone que iba a llegar a finales del año pasado, luego se dijo que iba a salir en julio pero finalmente se asentó en octubre tras un reciente revolcón de fechas de estreno.

¿Cuál es la historia de la película?

Casi 5.000 años atrás, un esclavo recibió los poderes omnipotentes de los antiguos dioses, pero fue aprisionado. Tras finalmente ser liberado en un mundo moderno, Black Adam desata su forma única de justicia, lo que lo pone en conflicto con un grupo de superhéroes.

¿Quiénes forman el elenco?

Como ya sabemos, Dawyne Johnson interpreta a Black Adam y está acompañado por Aldis Hodge (City on a Hill, One Night in Miami), como Hawkman; Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré), como Atom Smasher; Sarah Shahi (Sex/Life, Una pareja explosiva 3), como Adrianna; Marwan Kenzari (Asesinato en el Expreso de Oriente, La Momia), como Ishmael; Quintessa Swindell (Instintos Ocultos, Trinkets) como Cyclone; Bodhi Sabongui (A Million Little Things), como Amon; y Pierce Brosnan (Mamma Mia!, James Bond) como Dr. Fate.

¿Shazam aparecerá en la película de Black Adam?

A finales de 2019, Dwayne Johnson dijo que Shazam no aparecería en la película. Sin embargo, es posible que los planes hayan cambiado o que simplemente esté guardando la sorpresa de un cameo de Zachary Levi. No nos extrañaría verlo en la infaltable escena de mitad o final de créditos.

Fuente: canal oficial de Warner Bros. Pictures Latinoamérica en YouTube