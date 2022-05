Doctor Strange (2) en el multiverso de la locura: todas las variantes explicadas

Una vez liberado el multiverso de la locura de Doctor Strange e independientemente de las ‘expectativas’ del público –que usualmente se traducen en querer ver decenas de cameos–, procederemos a repasar todas las nuevas variantes de Strange en el UCM. Como el nombre del artículo dicta, serán textos sobrecargados de ‘spoilers’ de la película. Acá nuestra reseña sin ‘spoilers.’

Así que en caso de no haber visto Doctor Strange en el multiverso de la locura, puedes retirarte o quedarte si así lo deseas.

Comenzaremos obviamente con el protagonista titular y sus variantes.

¿Qué versiones de Doctor Strange aparecen en el multiverso de la locura?

Propiamente hablando, Doctor Strange en el multiverso de la locura presenta cuatro diferentes Strange. Otro más hace parte de la misma variante pero viene siendo una «forma alternativa» del mismo.

Defender Strange

Es el Strange con el que comienza la película, mientras se le ve huyendo con América Chávez intentando alcanzar el libro de los Vishanti. Sabemos que habla español pero no mucho más, ya que lamentablemente es la primera víctima del filme. Sin embargo, no se diferencia mucho de sus variantes en el sentido que escoge primero el bien universal que el individual.

Es así como en una medida extrema decide tomar el poder de Chávez antes que el demonio que los persigue, pero es asesinado por este. Una asustada América abre un portal en forma de estrella y así es transportada –junto con el cadáver de Defender Strange y Gargantos– al universo principal del UCM.

Una de las variantes de Doctor Strange que poco se deja ver «viva» en el multiverso de la locura.

Su diseño está directamente inspirado en los cómics The Defenders.

Doctor Strange [UCM, Tierra-199999, «Tierra-616»]

El primer Stephen Strange que conocimos en el Universo Cinematográfico de Marvel en su película de 2016. El primero en mostrarnos un breve viaje por el multiverso, la dimensión del espejo, el plano astral y la dimensión oscura. Como Hechicero Supremo, ayudó a Thor y Loki a encontrar a su padre Odín. Unió fuerzas con Tony Stark y Peter Parker para defender la Tierra. Se enfrentó a Thanos y le regaló la Piedra del tiempo.

Volvió cinco años después del ‘blip’ y reunió a un ejército de aliados de toda la galaxia, para enfrentar de nuevo las fuerzas de Thanos en la definitiva batalla por la Tierra. Por ayudar a Spider-Man en un hechizo de amnesia, provocó un choque de universos con otros Spider-Man y sus enemigos. Ya no es Hechicero Supremo, pero sigue siendo Doctor Strange –¡ahora con un tercer ojo!–.

Doctor Strange Illuminati [Tierra-838]

Doctor Strange sin barba o mostacho, herejía.

El Strange sin barba de esta realidad murió como un héroe combatiendo a Thanos. Esa por lo menos es la mentira que conoce el público. Esta Tierra mantiene una apariencia amigable con la naturaleza y la misma se ha tomado las edificaciones. Como si fuese «cuasiposapocalíptica» pero con plena civilización, donde las luces verdes y rojas tienen significados opuestos.

Doctor Strange 838 usó el Darkhold para derrotar a Thanos y debido a ello causó una incursión que destruyó otro universo. Su remordimiento lo hizo acudir a Reed Richards, Black Bolt, Capitana Carter, Capitana Marvel y el profesor Charles Xavier para formar los Illuminati. Una vez derrotado Thanos, estos decidieron eliminar a Strange con la voz del Inhumano Black Bolt. El puesto de Strange lo tomó el Barón Mordo como Hechicero Supremo y miembro Illuminati.

Como ‘easter egg’, la variante 838 de Christine Palmer designa el número 616 al original Universo Cinematográfico de Marvel, igual que la línea principal en los cómics. Sin embargo, el libro de 2008, Official Handbook of the Marvel Universe A to Z, Vol. 5, designó el número 199999 a la realidad primaria del UCM y es lo más oficial hasta ahora. 616 sigue siendo una referencia directa a los cómics.

Strange malvado

Este Strange siniestro, confundido erróneamente con Strange Supreme, vive aislado en una realidad arrasada por una incursión y protege su propia copia del Darkhold. Igual que la variante 838, usó el Darkhold para deambular por otros universos y obtener más poder. Pero fue más lejos, ya que asesinó a otros Strange en el camino y eso lo soñaba el Strange principal. Como señala la película, los sueños son manifestaciones de otras vidas paralelas, por eso se sienten tan reales.

Una de las variantes malvadas de Doctor Strange en el multiverso de la locura.

El uso del Darkhold por parte de Strange malvado desata un tercer ojo en su frente. Está basado en el concepto hinduista, místico y esotérico del tercer ojo, un estado de consciencia superior, iluminación y espiritualidad. En términos de Marvel, le permite a Strange ver cosas que otros no y develar cualquier verdad oculta. Debido a su uso del Darkhold y el particular final, el tercer ojo será un tema importante en adelante con el Doctor Strange principal del UCM.

En los cómics ha tenido más una connotación de vidente que en la película, mientras que la reliquia del Ojo de Agamotto es una referencia familiar. Strange obtiene el tercer ojo al usarlo. Este artefacto en las películas es como un estuche que sin la Piedra del tiempo no tiene sentido, pero que igual Strange usa como «desbloqueador de sellos mágicos.»

Strange zombi

Se trata de la «forma alternativa» de Defender Strange. Vamos a explicarlo con detalle.

¿Cómo se convierte Doctor Strange en zombi?

Doctor Strange del UCM entierra el cuerpo de Defender Strange en Nueva York –que viajó con América Chávez– sin saber que sería su «seguro de vida». Mientras escapan de la Bruja Escarlata y en un tristemente corto viaje multiversal caen en la Tierra-838, el cadáver de Defender Strange se descompone natural y rápidamente.

Una vez Strange derrota a Strange malvado en una batalla de notas musicales –que luce mejor en acción que en palabras–, continúa estancado con Christine en aquella arrasada realidad. Toma el Darkhold y se dispone a deambular a la Tierra-199999 donde se encuentra Wanda, quien secuestró a América. El problema es que para poseer una de sus variantes necesita que esta se encuentre en la realidad objetivo.

Y él no está en el universo principal del UCM. Pero sí su variante cadáver.

Strange zombi, o la transformación final de Defender Strange.

Acá entra el Darkhold como la fibra óptica del más allá y permite que Strange posea el cuerpo del fallecido Defender Strange, brindándonos el primer y más consciente zombi del UCM en acción real. Es cierto que What If…? tuvo un episodio especial basado en Marvel Zombies y que Disney prepara una serie animada ‘spin-off’ como continuación de dicha historia. Pero esta versión de Strange zombi no guarda relación alguna.

Doctor Strange en el multiverso de la locura establece que las almas de los condenados atacan a todo aquel que intente deambular en otros universos con ayuda del Darkhold. En un principio así sucede contra Strange zombi, mas por consejo de Christine 838, Strange decide usar dichas almas en pena a su favor. Las controla y convierte en su capa sobrenatural, de hecho.

Strange zombi intenta enfrentar a la Bruja Escarlata pero no es suficiente, así que apoya a América para ejecutar su plan final de desarme de Wanda. El cuerpo de Defender Strange/Strange zombi queda finalmente sepultado en el derrumbado altar de la Bruja Escarlata, ubicado en la cima del Monte Wundagore y cuyas columnas tenían grabadas los hechizos del Darkhold.

¿Cuándo sale «Doctor Strange 3»?

No sabemos oficialmente si habrá una secuela de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Sin embargo, el final con Strange y su tercer ojo, la escena poscréditos con Clea (Charlize Theron) y las consecuencias de deambular entre universos, son fuertes indicios que esta historia continuará.

También es posible que ocurra en otro proyecto del UCM y no necesariamente hasta «Doctor Strange 3», pero eso solo Disney y Marvel Studios lo definirán. La palabra más importante es: incursiones.