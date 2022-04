‘Spot’ de Doctor Strange en el multiverso de la locura confirma personaje de What If…?

A días del estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, Marvel ha liberado una larga serie de ‘spots’ promocionales a través de su canal oficial. El último de ellos confirmaba el secreto a voces de los Illuminati en palabras del viejo conocido Mordo (Chiwetel Ejiofor). Algunos rumores sugieren que el propio Barón Mordo es parte de esta versión de los Illuminati en el UCM.

Del mismo modo que el Profesor Charles Xavier (Patrick Stewart) uno de sus más importantes miembros. Otras fuentes más, reiteran que el muy mencionado Tom Cruise no interpretaría a un susodicho Superior Iron Man, como se había dado por hecho durante los últimos meses.

[SPOILERS de Doctor Strange en el multiverso de la locura]

Varios nuevos ‘spots’ de Doctor Strange en el multiverso de la locura han salido a la luz. Pero ninguno de ellos ha sido publicado oficialmente en el canal de Marvel. Estoy podría dar a entender que se filtraron una semana antes de lo programado. Debido a ello liberando una buena cantidad de material verídico con anticipación.

Entre la información revelada por estos ‘spots’ se confirma el reporte de un personaje de What If…? que lleva un buen tiempo siendo mencionado, para debutar en ‘live-action’ durante esta película. No nos referimos a Strange Supreme –cuya posibilidad es igual de fuerte– sino a Capitana Carter. Esta última fue precisamente aliada de Strange Supreme y Uatu el vigilante en los últimos episodios de What If…?

La guardiana del multiverso

Capitana Carter es parte del equipo temporal Guardianes del Multiverso. Formado por Uatu y Strange Supreme para defender el multiverso de un poderoso Ultrón fuera de control. T’Challa Star-Lord, Killmonger «Black Panther», Thor «fiestero» y Gamora también hacen parte del equipo. La actriz Hayley Atwell, quien ha dado vida a Peggy Carter en el Universo Cinematográfico de Marvel –y prestó su voz a Capitana Carter en What If…?— repetiría el papel como una variante con el suero de súper soldado en su sangre.

Capitana Carter debutó en el primer episodio de la antología animada What If…?

Esto brinda todo un nuevo universo de posibilidades para la actriz británica de continuar en el UCM. Aún cuando su personaje ya no está atado a Steve Rogers como interés romántico o fundadora original de SHIELD en el universo ‘prime’. Es Margaret «Peggy» Carter, pero no la que conocíamos y esa es la libertad del multiverso de la locura.

El escudo con la bandera inglesa de Capitana Carter ya había sido descubierto, escondido en uno de los primeros pósteres de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Así que la confirmación del personaje es más una causa de alegría que ‘spoiler’.

«Veremos qué clase de Doctor Strange eres»

Otra imagen para destacar en este ‘spot’ es la reaparición del Profesor Charles Xavier, su brazo por lo menos. El detalle es que aparece apoyado en lo que indica es su clásica silla amarilla antigravedad, reemplazando la silla de ruedas vista en las películas de X-Men. Puede indicar que esta versión de Xavier proviene de la serie animada clásica de Marvel. Misma que revivirá en una nueva serie titulada X-Men ’97.

‘Spoilers’ de Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Doctor Strange en el multiverso de la locura se preestrena el miércoles 4 de mayo en Colombia.