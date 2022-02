Igual que el capítulo anterior, el episodio 6 de El Libro de Boba Fett es obligatorio para los fanáticos de The Mandalorian y especialmente del adorable Grogu o ‘Bebé Yoda’. Nuevamente se enfoca en los personajes y tramas de esa serie. Deja en segundo plano los eventos en Tatooine y la guerra que se acerca entre las fuerzas del nuevo Daimyo y el sindicato Pyke.

La verdad es que el Mandaloriano prácticamente le “arrebató” a Boba Fett el protagonismo de su propia serie. No sabemos cómo sentirnos al respecto.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 6 de El Libro de Boba Fett, titulado ‘del desierto llega un extraño’

Entrenamiento Jedi

No cabe duda que la principal atracción de este episodio es el regreso de Grogu, que se encuentra entrenando bajo la tutela de Luke mientras se lleva a cabo la construcción del nuevo Templo Jedi. El entrenamiento de Skywalker está obviamente derivado del que él mismo tuvo bajo Yoda en El imperio contraataca. Es toda una delicia para los fanáticos ver esta inversión de roles, con Luke enseñando a un miembro de la especie de su propio maestro.

Aunque no se puede negar que la fuerza de estos momentos radica principalmente en el ‘fanservice’, hay detalles fantásticos. Ver cómo Luke usa la Fuerza para que Grogu avance rápido y al pequeño tratando de saltar es capaz de sacar una sonrisa hasta al más cínico. El regreso de Ahsoka y verla interactuar con el hijo de su maestro Anakin es algo que muchos fanáticos de Star Wars queríamos ver.

Nos dio mucho gusto ver estas escenas y la tecnología de rejuvenecimiento digital que usaron para Luke es aún más impresionante que la vista en el final de la temporada 2 de The Mandalorian. Pero debemos aceptar que existen principalmente por ‘fanservice’. La imposibilidad de un reencuentro entre Grogu y su ‘padre’ mandaloriano es importante, así como la decisión que Luke le pone enfrente. Pero el resto de estas escenas resultan relativamente irrelevantes para las tramas de The Mandalorian y El Libro de Boba Fett.

También nos extrañó ver que Ahsoka no se opone más directamente al restablecimiento de la Orden Jedi, tomando en cuenta los eventos de La Guerra de los Clones. Al menos la vemos hacer énfasis en que convertirse en Jedi debe ser una decisión del mismo Grogu. Luke parece tener la misma creencia.

No lo olvidemos, durante milenios, los Jedi separaban familias por toda la Galaxia. Alejaron a miles de niños sensibles a la Fuerza de sus padres.

Bueno, suponemos que el mundo no hubiera perdonado a Disney si no nos hubiera mostrado a Grogu “haciendo cosas Jedi con Luke” en El Libro de Boba Fett antes de regresarlo con Din Djarin. Porque eso es definitivamente lo que va a pasar, ellos volverán a estar juntos.

Duelo en el desierto

Ahsoka, Grogu, R2-D2 y Luke no son los únicos personajes del universo Star Wars que regresan en el episodio 6 de El Libro de Boba Fett. Este comienza con Cobb Vanth enfrentando al sindicato Pyke. A este personaje, interpretado por Timothy Olyphant, lo vimos en el primer episodio de la temporada 2 de The Mandalorian usando la armadura de Boba Fett, pero no es un recién llegado a este universo. Él tiene papel clave en la trilogía de novelas Consecuencias (Aftermath), escrita por Chuck Wendig. Esta narra cómo continúo en enfrentamiento de la Alianza Rebelde y el Imperio tras la muerte de Palpatine.

Parece que Vanth será un personaje importante en la guerra de Fett contra los Pyke que se aproxima. Su oposición al sindicato también sirvió para hacer la introducción a la ‘imagen real’ de un personaje que solo habíamos visto en caricaturas, cómics y videojuegos.

Cad Bane es un villano muy querido por los fanáticos de La Guerra de los Clones y es una verdadera sorpresa verlo en El Libro de Boba Fett. Es un cazarrecompensas Duros muy temido, capaz de enfrentarse sin miedo a los mismos Jedi. Parece inevitable que se enfrente directamente al Daimyo de Mos Espa y eso va a resultar especialmente interesante. Cad Bane no solo es pupilo de Jango Fett, sino que es el mentor del hijo de su maestro: el pequeño Boba Fett.

El actor Corey Burton, que le dio voz en inglés en las caricaturas La Guerra de los Clones y The Bad Batch, está de regreso. Pero él no es quien lo interpreta físicamente. Ese honor es para el doble de riesgo Dorian Kingi, que ha trabajado en películas como Venom, El Escuadrón Suicida y Ready Player One.

Referencias al universo Star Wars en el episodio 6 de El Libro de Boba Fett

El Templo Jedi que están construyendo, presumiblemente, es el mismo que será destruido en el futuro, tal como vimos en Los Últimos Jedi y los cómics de Kylo Ren. A pesar de su importancia, el planeta en que se ubica nunca ha sido nombrado canónicamente.

La ‘especia’, también conocida como ‘especia de sansanna’, con la que trafican los Pyke es una sustancia ilegal del universo Star Wars. Es creada con material extraído de las minas de Kessel usando esclavos, tal como vimos en la película de Han Solo. Otros personajes importantes de la saga, como el mismo Poe Dameron, han sido traficantes de especia. Por último, lo que están pensando es cierto: está inspirada en la especia Melange de Duna .

. La visión de Grogu muestra el ataque al Templo Jedi. Esto confirma que Grogu se encontraba en Coruscant cuando Palpatine dio la Orden 66 a los clones.

La actitud y palabras de Ahsoka hacen pensar que ha suavizado su posición contra la Orden Jedi. A lo mejor, al momento del episodio 6 de El Libro de Boba Fett, considera que Luke Skywalker puede ‘arreglar’ las ideas de la organización. Que gran decepción se va a llevar.

El enorme cráneo que llevan los Jawas en su Sandcrawler pertenecía a un Dragón de Krayt. Tal vez el mismo que fue derrotado por Din Djarin, Cobb Vanth y los Tusken Raiders.

La aparición de Cad Bane en el episodio 6 de El Libro de Boba Fett está claramente basada en los duelos de las películas de vaqueros. A la hora de crear el personaje, Dave Filone se inspiró en el personaje de Lee van Cleef en El bueno, el malo y el feo.

Sigan pendientes de GamerFocus. Continuaremos realizando análisis episodio a episodio de El Libro de Boba Fett y estaremos pendientes de noticias sobre la temporada 3 de The Mandalorian.