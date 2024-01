Filtran tráiler de FNAF: Into the Pit, un nuevo juego 2D de Five Nights at Freddy’s

El juego de terror independiente que se convirtió en un fenómeno cultural cumplirá 10 años en agosto de 2024. Para celebrar este aniversario, tendremos un nuevo juego que se diferencia bastante de la mayoría de títulos de la saga. Mega Cat Studios accidentalmente subió a su canal el tráiler de Five Nights at Freddy’s: Into the Pit, un nuevo juego 2D de FNAF basado en una de las historias de los libros Fazbear Frights.

El tráiler que subieron originalmente a YouTube fue puesto en modo privado y ya no podemos verlo allí. Aún podemos ver una copia subida a Streamable y otra subida a YouTube por un fan, No sabemos cuánto tiempo estarán disponibles antes de que las borren.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit será una adaptación de la historia del mismo nombre publicada en el libro Fazbear Frights #1. En esta, un chico llamado Oswald descubre una piscina de pelotas que lo lleva a otra época en la que Springtrap trata de atraerlo. Cuando Oswald regresa al presente, es perseguido por el villano, que secuestra a su padre y lo arrastra a la piscina de pelotas.

Como pueden observar en el tráiler, FNAF: Into the Pit será un juego de terror en 2D en el que recorreremos los escenarios escondiéndonos de Springtrap. Los desarrolladores en Mega Cat Studios se lucieron con un fantástico trabajo de arte en pixeles y animación. Logran que los movimientos del villano resulten aterradores a pesar de los gráficos más ‘caricaturizados’. Ellos ya habían demostrado su talento en el RPG WrestleQuest, que salió el año pasado.

Scott Cawthon, el creador de la saga que trata de no relacionarse mucho con los juegos debido a pasadas controversias, confirmó mediante un post en el subreddit de la franquicia que este juego es real y está en camino. Será una celebración de los 10 años de FNAF y agregó que «está muy orgulloso del producto final».

Este no es el primer juego 2D de Five Nights At Freddy’s. En 2021, Cawthon lanzó Security Breach: Fury’s Rage, un curioso ‘beat em’ up’ gratis con personajes de la franquicia.

FNAF: Into the Pit todavía no tiene fecha de lanzamiento definida, pero es claro que llegará en algún momento de 2024. Tampoco sabemos para cuáles plataformas será lanzado.