Gen V: guía de personajes y sus poderes en el ‘spin-off’ de The Boys

La Universidad Godolkin, el lugar donde los próximos talentos en el mundo de The Boys son guiados con la mejor educación que Vought International pueda ofrecer. Estos brillantes jóvenes son el futuro, pero están muy lejos de conocer los verdaderos hilos que se mueven a sus espaldas. Gen V, el ‘spin-off’ de The Boys, no está centrado en Los Siete, sino en estos jóvenes que a las malas aprenden a controlar sus poderes y los secretos del Compuesto V. El mismo que sus amorosos padres les inyectaron cuando solo eran unos bebés.

Ahora es nuestro turno de repasar cada uno de los personajes principales de Gen V, una explicación sobre sus habilidades y la forma en que encajan en este crudo universo de The Boys.

Poderes de los estudiantes de Gen V

Marie Moreau

Es el personaje con el que comienza la serie y la protagonista principal. Comparte con otros personajes con súperpoderes un trágico pasado al momento de descubrirlos, pues ante la confusión y el miedo por su primera menstruación, resultó asesinando a sus padres. Busca que su hermana menor no la vea como un monstruo y por eso hace lo que está a su alcance para destacar en la universidad. Sueña con ser una superheroína parte de Los Siete.

Otros chicos con casos similares usualmente terminan en el Instituto Red River o el Centro Elmira de Rehabilitación para Adultos, ya sea encerrados o… muertos. En su lugar, Marie fue elegida para entrar en la prestigiosa Universidad Godolkin. Cierta situación con Golden Boy termina por empujarla al top 10 de los elegidos, cuyas primeras posiciones podrían llegar a ser parte de Los Siete.

Marie detesta que la universidad la use para mostrar, todo sea por subir en la tabla de clasificación de Vought.

Poder: control de sangre o hemoquinesis

Al descubrir que podía manipular la sangre y darle consistencia sólida, Marie aprendió a crear tentáculos, látigos y cuchillas con su propia sangre. El asunto es que esto la obliga a cortar sus manos para hacer uso de sus «herramientas», como Wolverine.

Durante Gen V, Marie aprende que no solo puede controlar su sangre, sino la de otros individuos. Puede hacer estallar el miembro de un abusador sexual, sentir obstrucciones como un rastreador en el flujo sanguíneo y saber cuándo comienza el ciclo menstrual ajeno.

André Anderson

El típico tipo genial de la universidad, carismático, jugador estrella y además con súperpoderes. Su padre llevaba la identidad de Polarity en el pasado, misma que espera que su hijo tome cuando ascienda al primer lugar del top 10 en la universidad. Ser hijo de una persona influyente en Godolkin le da ciertos privilegios, pero no es hasta la muerte de Golden Boy que sus oportunidades escalan súbitamente. Como era su mejor amigo, es este hecho el que lo lleva a investigar los secretos que guarda la universidad.

Poder: manipulación del metal y fuerza sobrehumana

André extrañaba tanto a su amigo, que empezó una relación con quien era su novia, incluso tiempo atrás de su fallecimiento. Sus poderes los ha usado para empujar enormes aparatos metálicos o herramientas, ya sea a soldados protegiendo los secretos de Godolkin o al fugitivo hermano de Golden Boy. En cuestión de nepotismo, es la carta más fuerte que tiene el estudiantado de Gen V.

Emma Meyer / Little Cricket

Compañera de cuarto de Marie y youtuber desde antes de los eventos narrados en Gen V. Usa su habilidad de reducción corporal para pelear con su mascota roedora y grabar los videos. Similar a Marie, la forma de acceder a sus poderes es poco ortodoxa, pues tiene que inducirse el vómito para reducir su tamaño. Su madre quería explotarla para crear un programa de televisión y las personas a su alrededor –o en línea– la insultan o fetichizan. Solo en Marie ha encontrado una amiga real.

Poder: reducción y aumento de tamaño

En contacto con André, Emma se infiltra en la institución donde está recluido Sam, hermano de Golden Boy. Allí usa su poder diminuto para atravesar la cabeza de un soldado de oído a oído, bastante desagradable. Más adelante, para detener a Sam se ve obligada a crecer a mayores proporciones, consumiendo más alimentos de lo normal para su tamaño habitual. Esto último ha empujado su popularidad en línea, el único ‘ranking’ que le interesa a Emma. Su encuentro con Sam crea una conexión especial entre ambos.

Cate Dunlap

La historia de Cate comienza como la hermosa y radiante novia de Golden Boy, el chico estrella de la universidad Godolkin. Ahora bien, sus habilidades pueden ser más peligrosas de lo que parecen. Nunca se sabe si se puede confiar en Cate, pues con un solo toque puede manipular a sus víctimas y ordenarle hacer lo que se le antoje. Tanto bueno como malo. Puede usarlo para cosas inofensivas como entrar a un club nocturno con sus amigos. En contraste, cuando era una niña le dijo a su hermano de seis años que se fuera y nunca regresara, y eso fue lo que pasó. Su madre desde entonces la rechazó y aunque vivía con ella le tenía miedo.

Poder: control mental, telepatía, insospechados poderes psíquicos de alto nivel

Usar su poder le provoca jaquecas a Cate si se esfuerza demasiado, al punto de sangrarle los ojos y caer en coma. Irónicamente, ella a su vez es controlada por una persona con otro tipo de poder autoritario, la decana Shetty, quien usa a Cate a su favor tras ayudarle a silenciar las voces en su cabeza. La habilidad de Cate alcanza un amplio potencial hasta el punto de hacer borrar los recuerdos de un amplio grupo de personas. La mayor villanía de Cate, sin embargo, fue hacer que su novio Golden Boy olvidara una y otra vez a su hermano Sam, recluido en «Los Bosques».

Jordan Li

Puede cambiar entre sexos masculino y femenino a voluntad. Según eso son las habilidades que se le permite desplegar a Jordan.

Poder primario: transmutación

Poder (como hombre): súper fuerza y resistencia

Poder (como mujer): ráfagas de energía y velocidad

Su comienzo con Marie no fue el mejor pero pasaría un tiempo para que desarrollaran una atracción/tensión como polos opuestos. Jordan fue vital para detener a Golden Boy de un ataque de ira que puso en peligro a Godolkin. La universidad creyó que había sido Marie y así comenzó la rencilla entre ambos/ambas. La institución no ve con buenos ojos que los poderes de Jordan representen a Godolkin ante la corporación Vought.

Jordan era asistente del profesor Brink, a quien admiraba y por quien sentía gran aprecio. El acto heroico de Jordan con Marie se repite, esta vez intentando detener a un abusador sexual del campus con poderes. Aunque Marie supo defenderse «explosivamente» por sí sola.

Luke Riordan / Golden Boy

Para ser un personaje tan importante, conocemos muy poco de Luke debido a su pronta partida. Más conocido como Golden Boy, Luke era la estrella número 1 del campus de Godolkin, novio de la chica mental, Cate. El pasado familiar oscuro de Luke implica a su hermano Sam, de quien no se sabe mucho más allá que es peligroso y estaba encerrado en una instalación secreta denominada «Los Bosques».

Poder: control del fuego o piroquinesis y fuerza sobrehumana

Luke puede cubrir todo su cuerpo en fuego y usarlo como si fuese un escudo protector. Es hasta ahora un misterio sobre cómo descubrió la verdadera situación de Sam, asesinó al profesor Brink y desató su ira en el campus; obligando a Jordan a detenerlo, despidiéndose de André y volando hasta explotar por sí solo en pedazos. Lo más probable es que el control mental de Cate poco a poco se desvaneciera y diera paso a recordar lo ocurrido con su hermano.

La muerte de Luke es la que impulsa la trama, a Marie y André a los primeros lugares del top 10 de Godolkin. Así que después de todo, sigue siendo el centro de atención y el eje de la historia. Se dice que su poder podría haber sobrepasado al de Homelander.

Sam

El hermano de Luke / Golden Boy no estaba en la universidad sino encerrado en la instalación secreta «Los Bosques», previamente recluido en el hospital psiquiátrico Sage Grove. Es sujeto de torturas y experimentos de laboratorio, seguidos de cerca por la decana Shetty. Su fuerza física es más poderosa que la de Luke, André o Jordan (hombre). Puede subyugar a varias personas sin el mayor esfuerzo.

Es invulnerable pero sufre una particular condición, en la que alucina las situaciones más grotescas –o sugestivas– como si las personas fuesen títeres. Según el dictamen médico, Sam es esquizofrénico, pero puede ser una fachada creada por quienes solo buscan experimentar con él.

Poder: mayor fuerza sobrehumana e invulnerabilidad

Sam es el más poderoso del elenco de jóvenes con súperpoderes en Gen V, sin embargo, su pasado y presente traumático han causado un daño mental que nubla sus verdaderas capacidades. Su floreciente relación con Emma puede poner a Sam del lado de Marie, André, Cate y Jordan. Además que descubrir lo que la Universidad Godolkin le hizo a su hermano, podría desatar el arma más peligrosa contra la misma corporación Vought.

Todos los episodios de Gen V están disponibles en la plataforma de ‘streaming’ Amazon Prime Video.