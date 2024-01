Godzilla Minus One tendrá versión a blanco y negro, Colombia espera los derechos de distribución a color

Toho International anunció una versión en blanco y negro de la película Godzilla Minus One para teatros norteamericanos. Esta versión, titulada Godzilla Minus One/Minus Color, solo estará en cartelera del 26 de enero al 1ro de febrero.

La película se estrenó el pasado mes de diciembre en Norteamérica y fue ampliamente bien recibida por la audiencia. Debido a ello, el director, escritor y supervisor de efectos, Takashi Yamazaki, decidió llevarles también por un tiempo limitado la edición en blanco y negro que rememora las primeras películas japonesas de Godzilla o Gojira.

En Estados Unidos, Godzilla Minus One recaudó 49.74 millones de dólares en taquilla hasta el 10 de enero. Sobrepasando así a Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, la segunda película japonesa más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos. Ahora, Godzilla Minus One también es el quinto filme extranjero más taquillero en el país del Tío Sam.

La película a color se estrenó en Japón el pasado 3 de noviembre, mientras que Godzilla -1.0/C o Godzilla Minus One/Minus Color apareció el 12 de enero en teatros japoneses. También fue nominada a mejor película extranjera en los Critics Choice Awards. Actualmente es elegible como candidata a nominación por mejor película en los Premios Óscar 2024, así como mejores efectos visuales.

Es la primera vez que un filme japonés es elegible como candidato a nominación por mejores efectos visuales. El próximo 23 de enero la Academia revelará la lista oficial de nominados en las diferentes categorías.

¿Y cuándo sale Godzilla Minus One en Colombia?

Contactamos a Cinemark –quienes fueron los primeros en confirmar la distribución de El niño y la garza de Studio Ghibli— para preguntarles por la posible distribución de Godzilla Minus One en el país. Ahora bien, no recibimos respuesta alguna, ni la película tampoco figura entre los próximos estrenos.

Igualmente, Cine Colombia no respondió en días anteriores cuándo sale Godzilla Minus One. Sin embargo, Munir Falah, presidente y director ejecutivo de Cine Colombia, informó el 17 de enero que la negociación por los derechos de distribución sigue en marcha.

En razón a tanto interés en la película “Godzilla Minus One”, quiero reiterarles que debe existir un Distribuidor que tenga los derechos para Colombia.



A la fecha existe un distribuidor que está negociando los derechos. Conversé con este distribuidor. Si lo logra les informaré. pic.twitter.com/osUsJfL2sd — Munir Falah (@MunirFalah) January 17, 2024

¡Esperamos pronto buenas noticias!

Fuente: Deadline