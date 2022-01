Knives Out 2 llegará a Netflix en algún momento de 2022

En febrero de 2020, Lionsgate Films oficialmente dio a conocer que una secuela de Knives Out estaba en producción. Desde ese entonces, nueva información se ha revelado de forma periódica. Entre esta destaca el hecho de que Knives Out 2 y su secuela solo llegarán a Netflix. Sin embargo, no es hasta ahora que se revela el marco de estreno de la esperada película.

¿Cuándo será la fecha de estreno de Knives Out 2?

Por el momento, Knives Out 2 no tiene fecha de estreno puntual. Sin embargo, un reporte de Variety apunta a que Knives Out 2 se estrenará durante el cuarto trimestre de 2022.

¿Knives Out 2 podrá verse en Colombia vía Netflix?

Sí, Knives Out 2 será distribuida internacionalmente a través de Netflix. De esta forma, los usuarios en Colombia podrán ver Knives Out 2 una vez se estrene en el servicio de ‘streaming’.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

La mayoría del personal de Knives Out regresará en la secuela. Esto incluye al director y guionista Rian Johnson, el cinematógrafo Steve Yedlin, el compositor Nathan Johnson y el editor Bob Ducsay. En lo que respecta a actores, Daniel Craig retornará como Benoit Blanc. Otros actores presentes son Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick y Ethan Hawke.

¿De qué tratará Knives Out 2?

Por el momento se desconocen detalles específicos sobre la historia de Knives Out 2. Lo único que se sabe es que Benoit Blanc tendrá que resolver un nuevo caso. Cabe señalar que esta película no será una secuela directa, sino que funcionará independientemente de la primera.

Fuente: Variety