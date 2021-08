Neon Genesis Evangelion por primera vez en una colección de 11 discos Blu-ray

En una primera vez para el continente americano, Neon Genesis Evangelion será lanzado en Blu-ray –distribuido por GKids– con una edición definitiva de colección titulada ‘Ultimate Edition’. La obra maestra de Hideaki Anno a lanzarse en discos incluye los 26 episodios de la serie original y sus siguientes dos películas, Evangelion: Death (True)² y The End of Evangelion.

Si bien las preordenes de Neon Genesis Evangelion: Ultimate Edition a través de la tienda en línea de GKids se agotaron rápidamente, estás tienen un costo de $274.99 USD. La colección será lanzada el 8 de diciembre por un precio de $349.99 USD. Aproximadamente 1’353.000 pesos colombianos.

Solo 5000 copias serían distribuidas en Norteamérica, razón por las que estas ediciones serán cada vez más difíciles de conseguir con el tiempo.

Para alivio de los fanáticos de Evangelion, la edición definitiva incluye a su vez las dos localizaciones de la serie y filmes. Por un lado está el doblaje ‘Clásico’, con subtítulos del lanzamiento en televisión. Por el otro está la versión ‘Oficial’, es decir la que actualmente usa la plataforma por streaming Netflix. Como en esta última, no presenta la canción ‘Fly Me to the Moon’ en los créditos.

Más Evangelion a la carta

Pero este no es todo el contenido. Neon Genesis Evangelion: Ultimate Edition ofrecerá más de siete horas de material extra. En el apartado físico, se puede encontrar un libro arte de 156 páginas con pósters promocionales, glosario de Ángeles y unidades EVA, y el listado completo de créditos de cada episodio. 11 tableros de arte a doble cara, con un tamaño de 30 cm x 30 cm, replican el arte de cada personaje como en los discos láser japoneses.

Igualmente se agrega un modelo en resina de Sachiel, el Tercer Ángel y debutante del primer episodio, así como una tarjeta de identificación NERV con acceso a las instalaciones subterráneas secretas.

Todo el paquete está protegido por una caja de alta calidad decorada con arte de Asuka y Rei. Dos estuches de discos con arte de Shinji y Gendo, más otro con Misato y Kaji, del mismo modo hacen parte de la colección.

No podemos decir que sea precisamente económica, pero sí es la mayor colección a la que un fanático de Evangelion puede aspirar respecto a su forma original. Sin embargo, si solo deseas ver la serie y películas sin preocuparte mucho por discos Blu-ray, Netflix es tu amigo. O si lo tuyo es una modernizada versión del clásico, las cuatro películas de Rebuild of Evangelion están disponibles en Amazon Prime Video.

