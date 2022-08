Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time llegará pronto a cines en Colombia

La última película de Neon Genesis Evangelion estará disponible próximamente en el país. Se trata de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time, la cual llegaría a cines en Colombia y cuya fecha de estreno podría anunciarse para este año.

Al igual que como ocurrió recientemente con One Piece Film Red, fue Cinemark Colombia quien hizo el anuncio a través de su página de Facebook. Allí, publicó el tráiler oficial de la película con la siguiente descripción: «#Evangelion 3.0+1.0 llegará muy pronto.»

A diferencia del caso de One Piece, no se informó de una fecha de estreno oficial de Evangelion 3.0 + 1.0, por lo que todavía no sabemos cuándo hará su debut exactamente en Colombia. Sin embargo, se trata de la primera compañía de cines en el país en hacer este anuncio. Hasta ahora, había sido posible ver esta película del Rebuild of Evangelion de forma legal únicamente en Amazon Prime.

¿De qué trata Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time?

Neon Genesis Evangelion es un anime del director Hideaki Anno que originalmente fue transmitido entre 1995 y 1996 con una duración de 26 episodios. Posteriormente se publicó la película The End of Evangelion, lo que dio un «final» a dicha historia.

No obstante, a partir de 2007 se empezaron a publicar las películas del Rebuild of Evangelion. Se trata de un «reinicio» de la historia, la cual comenzó siendo muy parecida a la original, pero con mejor animación. Se agregaron nuevos detalles paulatinamente hasta que las películas comenzaron a incluir un desarrollo no visto antes.

Por un buen tiempo se esperó el lanzamiento de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time, ya que iba a ser el desenlace oficial y definitivo de la obra. Esto no ocurrió hasta mediados de 2021. Por eso, resulta ser un hecho muy esperado que Evangelion 3.0 + 1.0 se estrene próximamente en Colombia.

Fuente: Cinemark Colombia