Netflix busca expandirse también con videojuegos, incluso desarrollándolos

Además de ser la plataforma por ‘streaming’ de películas y series más grande del mercado, Netflix ahora quiere ingresar al competido negocio del desarrollo de videojuegos. Aparte de los que ya ha ayudado a distribuir como aquellos de Stranger Things. De acuerdo con Bloomberg, Netflix ha contratado a Mike Verdu como vicepresidente de desarrollo de juegos, un ejecutivo anteriormente vinculado con Oculus, Electronic Arts y Zynga.

La compañía ha hecho intentos dentro del servicio para ofrecer títulos de la categoría ‘escoge tu propia aventura’. Por ejemplo en el especial de Black Mirror: Bandersnatch, Minecraft: Story Mode o la serie You vs. Wild y película Animals on the Loose con Bear Grylls. Sin embargo, en abril Netflix manifestó sus intereses de abordar videojuegos de una forma más directa.

«Intentamos descifrar todas estas opciones diferentes… podemos profundizar en el fandom y ciertamente los juegos tienen un fuerte componente de eso. No hay duda que los juegos van a ser una importante forma de entretenimiento [para Netflix] y una importante modalidad para profundizar la experiencia de los fans», señaló en su momento Greg Peters de Netflix.

Con más de 200 millones de suscriptores a nivel global, Netflix es un colosal competidor de la televisión tradicional y compañías productoras de cine. En el mundo de los negocios frecuentemente se menciona que Netflix considera en realidad a Fortnite como su mayor rival. Teniendo en cuenta que ahora son más los videojuegos que reciben producciones en Netflix, ciertamente así es.

