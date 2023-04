Pokémon Stadium: guía del Castillo de líderes de gimnasio

El mítico juego de Nintendo 64, Pokémon Stadium, finalmente está disponible de forma oficial por segunda vez. Desde su lanzamiento en América en el año 2000, Pokémon Stadium no había llegado a otra consola de Nintendo, ni a la Consola Virtual de Wii o Wii U. Una suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack es necesaria para poder revivir la gloria del estadio Pokémon en la portátil Switch.

Originalmente este juego hacía uso opcional del accesorio Transfer Pak, para usar las versiones Red / Blue / Yellow de Game Boy. Jugar dichos títulos en N64 y trasladar Pokémon entrenados era el énfasis principal. Como es natural, Nintendo Switch no es compatible con el Transfer Pak de N64 ni los cartuchos de Game Boy. Debido a esto, solo podemos utilizar Pokémon rentados con movimientos predefinidos.

Ahora que la eShop de 3DS cerró, no descartamos que los juegos de Pokémon para Game Boy arriben a Switch. Lo ideal es que también fuesen compatibles con Pokémon Stadium y reportes previos sugirieron dichas pruebas. Sin embargo, hasta la fecha no hay anuncios oficiales de por medio y solo son parte de la fuente de los deseos.

Castillo del Gim. Líder

El Castillo de los líderes de gimnasio de la región Kanto es uno de los dos modos de juego principales en Pokémon Stadium. Al igual que en las copas del Estadio, debes registrar un equipo de seis Pokémon para poder participar. Puedes elegir entre los primeros 149 Pokémon creados por Game Freak, todos tienen nivel 50 de forma predeterminada.

En esta modalidad debes derrotar sucesivamente a los ocho líderes de gimnasio y sus alumnos. Como en la Liga Añil o Índigo, procederás a retar a los cuatro del Alto Mando y por último al Campeón de Kanto, tu rival (Gary Oak). Pero existe un Pokémon mayor por vencer y aparece cuando hayas superado todo el Castillo y ganado todas las copas del Estadio. Solo venciendo a Mewtwo nivel 100 en una batalla 6 v 1 puedes desbloquear la más difícil Ronda 2 de Pokémon Stadium.

Usar Pokémon rentados puede que no sea la opción favorita de los jugadores. La elección de movimientos predefinidos es lo bastante polémica pero fue hecha conscientemente para no generar desniveles. Ahora bien, sí es una forma de probar las habilidades de los entrenadores en una franquicia no caracterizada últimamente por su dificultad. Intentar superar la Ronda 2 con Pokémon rentados es toda una odisea, mas no imposible.

Castillo del Gim. Líder Equipos recomendados Gimnasio Plateado – Charmander

– Wartortle

– Growlithe

– Abra

– Weepinbell

– Voltorb Gimnasio Celeste – Kadabra

– Weepinbell

– Voltorb

– Hitmonlee

– Staryu

– Vaporeon Gimnasio Carmín – Sandshrew

– Dugtrio

– Gengar

– Electrode

– Cubone

– Dragonite Gimnasio Azulona – Kadabra

– Dewgong

– Hitmonlee

– Mr. Mime

– Electabuzz

– Flareon Gimnasio Fucsia – Dugtrio

– Kadabra

– Cloyster

– Gengar

– Electrode

– Mr. Mime Gimnasio Azafrán – Dugtrio

– Kadabra

– Electrode

– Omanyte

– Flareon

– Dragonite Gimnasio Canela – Gengar

– Klinger

– Electrode

– Mr. Mime

– Vaporeon

– Snorlax Gimnasio Verde – Alakazam

– Gengar

– Electrode

– Kangaskhan

– Starmie

– Dragonair Alto Mando – Slowbro

– Dewgong

– Cloyster

– Jynx

– Lapras

– Articuno Rival – Clefable

– Ninetales

– Slowbro

– Exeggutor

– Pinsir

– Electabuzz

Pokémon recomendados enlistados en el Rival son los mismos que utiliza al no haber un cartucho de Pokémon (Red / Blue / Yellow) conectado en Pokémon Stadium. Mismo caso de Switch.

Mewtwo conoce los movimientos psíquico, descanso, rayo y ventisca en la Ronda 1. Una vez derrotado, puedes elegir a Mew en la Súper Copa.

Jefe final Pokémon Pokémon recomendados Mewtwo



– Fearow

– Magneton

– Cloyster

– Electrode

– Mr. Mime

– Ditto

