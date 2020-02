By

El 29 de enero, Universal Pictures dio a conocer que el primer tráiler de Rápidos y Furiosos 9 sería revelado el 31 de enero. En anticipación del adelanto, el estudio compartió unos coloridos afiches protagonizados por el ya familiar elenco de la taquillera franquicia.

Sin embargo, lo que realmente esperaban los fanáticos de la serie de acción era el primer vistazo a la próxima entrega. Por fortuna, Universal no decepcionó.

Como se puede apreciar en el tráiler, Dominic Toretto —nuevamente interpretado por Vin Diesel— ahora es padre de familia. No obstante, el vivir en tranquilidad con su esposa e hijo parece una imposibilidad en la medida que Toretto siga siendo perseguido por su pasado. Y este llegará en la forma de su hermano menor, interpretado por nadie más ni menos que John Cena. Como si no fuera suficiente, este no estará solo: contará con el apoyo de Cipher, villana interpretada por Charlize Theron y que hizo su debut en Rápidos y furiosos 8.

Sin embargo, Toretto y su banda también contarán con ayuda… ¡desde la tumba! Bueno, no realmente. Al final del adelanto se revela que Han Seoul-Oh (Sung Kang) —supuestamente asesinado al final de Rápidos y furiosos 6— está con vida y regresará a las andadas para proteger a su familia. Bueno, eso y que le pondrán cohetes a sus vehículos.

Rápidos y Furiosos 9 llegará a las salas de cine de Colombia y el resto de Latinoamérica el 22 de mayo. La cinta también contará con las actuaciones de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Helen Mirren.

Fuente: universalpicturesmx