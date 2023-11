Warner Bros cancela película de Coyote vs Acme protagonizada por John Cena

Siguiendo un caso similar al de la película de Batgirl, Warner Bros. ha tomado otra película prácticamente terminada y decidido no lanzarla al público. La víctima en esta ocasión es Coyote vs Acme, un filme híbrido de animación CGI y acción real (como Space Jam 2) cuya fotografía principal culminó hace un año en Nuevo México. Esta decisión es atribuida al ejecutivo de animación Bill Damaschke, en cabeza de Warner Animation Group desde comienzos del año.

La película de Coyote vs Acme fue concebida primero como exclusiva para HBO Max, hasta que se contempló su estreno en cines. John Cena (Peacemaker) era el protagonista en acción real, mientras que James Gunn servía de productor y coescritor. El director Dave Green (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) estaba encargado de la misma y se refirió a su cancelación vía Twitter.

John Cena regresará en la segunda temporada de Peacemaker.

«Durante tres años fui afortunado de hacer una película sobre Wile el coyote, el más persistente, apasionado y resiliente personaje de todos los tiempos. Estuve rodeado de un equipo brillante, que puso su alma en este proyecto […] en el camino, fuimos apoyados por las pruebas de audiencia que nos recompensaron con fantásticos puntajes. Estoy orgulloso del producto final y devastado por la decisión de WB», señaló Green.

La película estaba basada en un artículo de humor para The New Yorker publicado en 1990 y escrito por Ian Frazier, titulado ‘Coyote v. Acme’. Con el lanzamiento de Warner Bros. Pictures Animation el pasado junio, la estrategia global del estudio se enfocó en estrenos teatrales. Bajo esta nueva dirección, aunque habían decidido estrenarla en cines, después optaron por cancelarla en su lugar.

Aspiramos que algún día lo reconsideren y podamos ver tanto Coyote vs Acme como Batgirl a través de ‘streaming’ vía HBO Max (en Latinoamérica).

Fuente: The Hollywood Reporter