Warner Bros. Entertainment reveló el tráiler de un nuevo filme de DC Comics que deja de lado la animación tradicional en favor de gráficos CGI (generados por computador). Su nombre es Battle of the Super Sons y esta película animada estará protagonizada por Damian Wayne y Jonathan Kent, los hijos de Batman y Superman, en los roles de Robin y Superboy tratando de salvar el mundo de una invasión alienígena.

La historia comienza poco después del cumpleaños número 11 de Jonathan, cuando descubre los poderes kriptonianos que heredó de su padre y este lo lleva a conocer a Bruce Wayne y su hijo Damian. Cuando Starro llega a la Tierra y controla a sus más grandes héroes, los «super hijos» deben unir fuerzas para salvar a sus padres y detener la amenaza.

Starro también fue el «villano» de El Escuadrón Suicida, la película de 2021 cuya reseña pueden leer aquí.

La versión original en inglés de Batman and Superman: Battle of the Super Sons contará con las voces de Jack Dylan Glazer (Shazam!, Luca, It) y Jack Griffo (The Thundermans) como Jonathan Kent and Damian Wayne, respectivament. El resto de las voces serán las de Troy Baker, como Batman; Travis Willingham, como Superman; Laura Bailey, como Lois Lane; y Darin DePaul, como Lex Luthor y Starro.

¿Cuándo se estrena la película animada Batman and Superman: Battle of the Super Sons?

Esta película animada se lanzará en Blu-Ray y a la venta en plataformas digitales el martes 18 de octubre de 2022. Es seguro que la podremos ver eventualmente en HBO Max, pero todavía no sabemos exactamente cuándo.

Fuente: canal oficial de Warner Bros. Entertainment en YouTube