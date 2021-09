Originalmente anunciada el 19 de septiembre de 2020, Sword Art Online (SAO) The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night recibió su fecha de estreno para Japón durante el marco de Aniplex Online Fest 2021. Ahora, un nuevo adelanto da a conocer cuándo se estrenará en Estados Unidos. Como si eso no fuera suficiente, Funimation Latinoamérica ha dado a conocer que la esperada cinta llegará a selectos cines de Colombia y demás países de la región.

¿Cuándo será la fecha de estreno de SAO Progressive Aria of a Starless Night en Colombia y el resto de Latinoamérica?

Mientras que Sword Art Online (SAO) The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night se estrenará en Japón el próximo 30 de octubre, los que residan en Estados Unidos podrán verla en cines desde el próximo 3 de diciembre. En el caso de Colombia y otros países de Latinoamérica, SAO Progressive Aria of a Starless Night todavía no tiene fecha de estreno.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Como anteriores entregas de la franquicia, Sword Art Online (SAO) The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night será animada por A-1 Productions. Ayako Kōno es el director y Yasuyuki Kai, el director de acción. Todos los actores de voz (‘seiyū’) retornarán a sus respectivos roles, entre los que destacan Yoshitsugu Matsuoka como Kirito y Haruka Tomatsu como Asuna. En lo que respecta a nuevos personajes, Inori Minase dará voz a Mito.

¿De qué trata Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night?

Esta cinta será una adaptación de la novela ligera Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, escrita por Reki Kawahara. Cabe señalar que esta película no será una secuela de Alicization – War of Underworld. En cambio, esta historia se ambienta en la saga de Aincrad. Esto se debe a que contará una historia paralela desde la perspectiva de Asuna, más específicamente los eventos desde su llegada a SAO hasta su reencuentro con Kirito.

Fuente: cuenta oficial de Funimation LATAM en Twitter