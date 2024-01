The Last of Us: confirman la actriz que interpretará a Abby en la temporada 2

Desde que terminó la temporada 1 de la serie de HBO basada en el videojuego The Last of Us, los fanáticos se han estado preguntando quién será la actriz que interpretará a Abby Anderson en la temporada 2. Ella es un personaje realmente importante en TLoU Parte II —realmente es la segunda protagonista de esa historia— y ha estado injustamente rodeada de mucha controversia.

No vamos a hacer ‘spoilers’ así que no podemos hablar mucho sobre qué hace este personaje en los juegos, pero se convirtió en víctima del odio de muchos jugadores incapaces de lidiar con los giros que toma la historia. Muchos también atacaron el diseño de este personaje por su contextura, diciendo falsamente que una mujer no podía ser tan musculosa.

Es por eso que esperamos que esa clase de falsos fanáticos se mantengan alejado de la actriz que interpretará a esta mujer en la serie.

¿Quién será Abby en la temporada 2 de The Last of Us?

Mediante una publicación en las redes sociales se servicio de ‘streaming’ Max quedó confirmado que la actriz Kaitlyn Dever será Abby Anderson en la temporada 2 de la serie The Last of Us.

Conocemos a Kaitlyn de la excelente película Booksmart: La noche de las nerds y en 2023 la vimos en la película de terror Nadie podrá salvarte, que incluimos en nuestra lista de mejores filmes del año.

Curiosamente, esta no es la única relación que la actriz tiene con una obra de Naughty Dog. Ella fue la actriz de captura de movimiento de Cassie Drake, la hija de Nathan y Elena en Uncharted 4: A Thief’s End.