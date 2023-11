The Last of Us Parte II remasterizado anuncia fecha, tráiler, descripción y detalles de lanzamiento

Unas horas antes del lanzamiento oficial del tráiler de The Last of Us Parte II remasterizado se filtraron fotos y descripciones de esta remasterización junto a un nuevo modo de juego. Sin embargo, esto no duro mucho puesto que PlayStation lanzó oficialmente el tráiler y su fecha de lanzamiento para el 19 de enero de 2024. Estas descripciones hablan de un nuevo modo de juego, al igual que especificaciones de las mejoras gráficas.

The Last of Us Parte II remasterizado se convierte en el segundo trabajo de mejora gráfica que ha hecho Naughty Dog en un tiempo cercano entre ambos títulos originales. Algunos consideran que esta mejora gráfica es innecesaria puesto que en PS4 sigue viéndose en alta calidad y con muchos detalles.

Esta es una parte de las mejoras visuales que recibirá el juego, según Naughty Dog.

Naughty Dog expande una lista de características que mejoran la experiencia en PS5, desde el rendimiento hasta la resolución en 4K. Según reza esta descripción, la experiencia de juego mejora bastante el rendimiento y añade muchas más características a tal punto que parece una actualización de contenido.

The Last of Us Part II Remastered mejoras nativas de PS5 Creado para la consola PS5

Una serie de mejoras gráficas dan vida a este hermoso pero peligroso mundo.

El rendimiento visual ahora se produce en 4K en modo Fidelity.

Los tiempos de carga mejorados más rápidamente te permiten entrar en acción.

Integración completa del controlador inalámbrico DualSense ™ .

Adicionalmente fue anunciado el modo Sin retorno: un modo de supervivencia ‘roguelike’ donde podremos experimentar el combate de The Last of Us Parte II a través de un modo completamente nuevo. En este debemos Sobrevivir tanto como podamos en cada carrera, mientras elegimos nuestro camino a través de una serie de encuentros aleatorios. Podremos jugar como una gran cantidad de diferentes personajes desbloqueables. Algunos nunca antes jugables en la franquicia The Last of Us, cada uno con características de juego únicas. La variedad de desafíos presenta diferentes enemigos y ubicaciones memorables de toda la Parte II, todos culminando en tensas batallas contra jefes.

Nuevas formas de jugar explorando la creación del juego

Lost Levels te permite explorar versiones de desarrollo inicial de tres nuevos niveles que no se ven en el original.

Disfruta de horas de comentarios de nuevos desarrolladores para escuchar información sobre el desarrollo de la Parte II mientras experimentas el juego.

Vive tu potencial musical con Guitar Free Play, que incluye nuevos instrumentos desbloqueables, o enfréntate al nuevo modo Speedrun* y publica tus mejores tiempos.

También se agregaron audio descriptivo ** y voz a vibraciones al conjunto de funciones de accesibilidad de la Parte II.

The Last of Us Part II Remastered también presenta nuevos diseños de personajes y armas desbloqueables para que los jugadores los usen tanto para Ellie como para Abby.

Por otro lado, no se ha revelado más información sobre su precio, de igual forma detallan que este contenido solo estará disponible con juegos que estén traducidos al idioma del audio original. Esteremos atentos a cualquier actualización sobre su venta y las formas de adquirirlo en Colombia y Latinoamérica.

Fuente: canal de YouTube de PlayStation Latinoamérica