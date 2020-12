The Mandalorian (capítulo 14) – La tragedia de Boba Fett

La principal razón por la que esta serie existe es porque, por alguna razón, todos los fanáticos de Star Wars pensábamos que Boba Fett era genial. La verdad es que solo era genial por el excelente diseño de su armadura. Como bien sabemos, no hace nada interesante durante sus apariciones en El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi.

Fue a causa de eso que la idea de una serie de acción real protagonizada por un cazarrecompensas que luce como Fett nos llamó la atención. Pero el sueño original de ver a Boba Fett siendo genial nunca desapareció y finalmente se cumplió en el Capítulo 14 (temporada 2, episodio 6) de The Mandalorian.

Al final del capítulo anterior, Ahsoka le pidió al protagonista que llevara a Bebé Yod… a Grogu (nos va a costar trabajo acostumbrarnos) a las ruinas de un templo. Allí, él podría usar la Fuerza para hacer contacto con otros Jedi.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, Capítulo 14 (temporada 2, episodio 6): La Tragedia.

Toda la acción de este episodio ocurre entre las colinas del planeta Tython. Los fanáticos reconocerán este nombre de la trilogía de cómics Dawn of The Jedi, en la que presentan este mundo lleno de energías de la Fuerza como un lugar importante para los primeros Jedi. Aunque esos cómics ya no son parte de la continuidad, Tython reapareció en el canon gracias a una historia de Doctor Aphra y ahora regresa en The Mandalorian. Es un planeta con una energía mística que le permite a Grogu entrar en una profunda meditación.

Es imposible llevarse al pequeño debido al campo de fuerza que lo rodea, así que el mandaloriano no tiene otra opción que enfrentar a los perseguidores que aparecen poco después. ¿Recuerdan a Fennec Shand? Ella es la mercenaria interpretada por Ming-Na Wen (la Agente May de Agentes de S.H.I.E.L.D.) que conocimos en el episodio 5 de la primera temporada.

En ese entonces, fue rápidamente derrotada y lamentamos que un personaje tan interesante fuera desaprovechado. Pero aquí la tenemos de nuevo, trabajando nada más y nada menos que con Boba Fett, que la ayudó a volver a la vida. La combinación de estos dos personajes nos recuerda a la pareja de Jango Fett y Zam en El Ataque de los Clones.

El objetivo de Fett es claro: recuperar su armadura. Din Djarin se niega a entregársela, pero pronto debe unir fuerzas con sus nuevos dos ‘amigos’ para enfrentar al Imperio, que lo ha estado rastreando para arrebatarle a Grogu.

The Mandalorian se ha destacado por sus excelentes secuencias de acción y la que vemos en La Tragedia es una de las más emocionantes de toda la serie. Es un tiroteo sumamente bien dirigido que nos recuerda por qué Robert Rodriguez llegó a ser uno de nuestros directores favoritos hace algunos años.

Aquí vemos a Boba Fett convertirse en el ‘badass’ que siempre imaginamos que era. Temuera Robinson, el actor que también interpretó a Jango Fett y los soldados clon en las precuelas, se luce manipulando el Gaderfii, arma característica de los Moradores de las Arenas. Para completar la ilusión, a mitad del combate se equipa de nuevo con su icónica armadura. Una vez con su equipo completo, es capaz de despachar sin ayuda a todo un escuadrón de Stormtroppers. Incluso acaba con dos de sus naves sin dificultad.

Es cierto que ya habíamos disfrutado de varias aventuras de Boba Fett en los cómics y novelas del Universo Expandido. Incluso lo llegamos a ver enfrentando a Darth Vader. Pero la verdad es que, para la mayoría del público, Fett simplemente era el tipo que arrojaron de forma estúpida a la boca de un Sarlacc. De verdad nos encantó ver que aprovecharon todo el potencial del personaje y que además lo hicieron de una forma inesperada: luchando al lado de los buenos.

La moralidad de Boba Fett siempre había sido gris. Como cazarrecompensas, estuvo la mayor parte del tiempo trabajando para el Imperio, por lo que siempre lo vimos como un villano. Este es un giro interesante de los acontecimientos. Que Mando vaya a ser acompañado en su misión de rescate por Fett y Fennec es una gran noticia. A pesar de su poco desarrollo, son personajes más intrigantes y llamativos que Greef Karga y Cara Dune.

¿Misión de rescate? Ah, sí. La tragedia a la que se refiere el título de este capítulo de The Mandalorian es el secuestro de Grogu por parte del Imperio. Sabemos que Moff Gideon lo quiere usar como donante de Midiclorianos para un proyecto secreto. La teoría más popular entre los fanáticos es que lo van a usar para crear a Snoke, el Líder Supremo de la futura Primera Orden.

Para robar al Bebé Yoda, Moff Gideon usó a los nuevos Dark Troopers. Este nombre es especialmente reconocible para los ‘gamers’. Son enemigos comunes en los juegos de Star Wars y usualmente son versiones más fuertes de los Stormtroopers normales. De hecho, los vimos por primera vez en 1995 gracias al juego de disparos Star Wars: Dark Forces. En esta ocasión no son soldados, sino poderosos droides de combate. Son los mismos que vimos al final del Capítulo 12 y seguramente presenciaremos un épico enfrentamiento contra ellos en los próximos dos episodios.

Hablando de Grogu, nos encantaron sus escenas con su ‘padre’ en este episodio. Ver a Din Djarin llamarlo por su nombre, simplemente para disfrutar con su reacción, es enternecedor. Su separación al final del episodio duele especialmente porque no queremos que nada malo le pase a esta familia.

Este episodio también nos dio una nueva e interesante revelación sobre el canon de Star Wars. Hace algunos años, en La Guerra de los Clones, un alto oficial mandaloriano explicó que Jango Fett no era uno de ellos y que su armadura era robada. Ahora sabemos que no es cierto. Boba presentó pruebas de que su padre, igual que Din Djarin, era un expósito (‘foundling’) entrenado en el Credo de Mandalore.

Los siguientes episodios prometen ser muy emocionantes. De hecho, el próximo es escrito y dirigido por Rick Famuyiwa. Él estuvo a cargo de dos excelentes episodios de la primera temporada: El Niño y El Prisionero. No podemos esperar.

Por cierto, ¿qué tan triste fue para ustedes la destrucción de la Razorcrest?