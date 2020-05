¡Por fin sabemos cuándo continuará The Umbrella Academy! A pesar de los continuos aplazamientos que ha sufrido esta producción, Netflix ya anunció la fecha en que publicará la segunda temporada. Lo curioso es la forma en que lo reveló.

En el video que acompaña esta nota, y que fue publicado por el canal oficial de Netflix Latinoamérica, vemos a los miembros del elenco de la serie ‘divirtiéndose’ en cuarentena. Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan y Aidan Gallagher bailan al ritmo de I think we’re alone now, el clásico de los años ochenta interpretado por Tiffany.

Este video, obviamente, no tiene mucho que ver con la trama de The Umbrella Academy, pero termina con la revelación de que la segunda temporada se estrenará el 31 de julio de 2020.

The Umbrella Academy está basada en un cómic de Gerard Way —vocalista de My Chemical Romance— y el ilustrador Gabriel Bá. En este mundo, un grupo de mujeres alrededor del mundo da a luz al mismo tiempo a pesar de no haber mostrado signos de haber estado en embarazo. Siete de ellos son adoptados por un excentrico billonario llamado Sir Reginald Hargreeves, que los convierte en un grupo de superhéroes. Eventualmente, el grupo se separa, pero se reúnen años después en el funeral de su padre adoptivo. Allí, deciden trabajar juntos para resolver el misterio de su muerte.

Fuente: canal oficial de Netflix Latinoamérica en YouTube