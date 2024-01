The Walking Dead: The Ones Who Live, tráiler con el regreso de Rick y Michonne

The Walking Dead: The Ones Who Live es la próxima serie del universo TWD a estrenarse el 25 de febrero por AMC. Notable porque marca el retorno de dos personajes principales. Michonne ha estado buscando a Rick desde antes de terminar la serie principal de The Walking Dead. Por supuesto nada la preparará para encontrarse con la realidad, que Rick está vivo y posiblemente no es quien era antes, desde que vive en la República Cívica Militar.

Además de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), The Walking Dead: The Ones Who Live contará de nuevo con el personaje de Jadis (Pollyanna McIntosh). Ella desapareció junto a Rick en un helicóptero durante la temporada 9. Terry O’Quinn (Lost), interpretará un nuevo personaje llamado Beale. Matt Jeffries será Nat y Lesley-Ann Brandt será Pearl.

La sinopsis de The Walking Dead: The Ones Who Live dice lo siguiente:

«Una épica historia de amor de dos personajes cambiados por un mundo alterado. Apartados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido en la guerra contra los muertos… finalmente, una guerra contra los vivos.

¿Se encontrarán el uno al otro y a quienes eran en un lugar y situación sin precedentes que hayan conocido? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Victoriosos? Sin contar con el otro, están realmente vivos — ¿o encontrarán que ellos también son los muertos caminantes?»

Fuente: The Walking Dead YouTube