Así son la skin y cosméticos de Michonne (The Walking Dead) en Call of Duty: Warzone y Modern Warfare III

Cuando revelaron la colaboración entre Call of Duty y The Walking Dead que hace parte de la temporada 2 de Warzone y Modern Warfare III, sabíamos que Michonne se convertiría en una operadora para acompañar la skin de Rick Grimes disponible en el pase de batalla.

La skin de Michonne finalmente está disponible en la tienda de Call of Duty: Warzone y Modern Warfare III en un paquete de operador o trazadoras que vale 2400 puntos CoD. Pueden verla en acción en el siguiente tráiler lleno de muertos vivientes, cortesía del canal oficial de la franquicia en YouTube.

La apariencia del personaje en el juego está basada en Danai Gurira, la actriz que interpreta a este personaje en las series de The Walking Dead y a Okoye en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

El paquete de trazadoras de o de operador de Michonne trae los siguientes cosméticos:

Operadora Michonne

Movimiento final ‘Cortes muertos’

Plano de arma Rifle de asalto ‘Superviviente solitaria’

Plano de arma Rifle de francotirador ‘matacaminantes’

Efecto ‘Kodachis asesinas’

Calcomanía ‘Cree un poco más’

Calcomanía ‘aquellos que viven’

Amuleto ‘Mike’

La colaboración entre Call of Duty y The Walking Dead continuará en el modo de juego Punto de horda. Además de los operadores rivales, tendremos que preocuparnos por los zombis. Al momento de hacer esta nota todavía no conocemos la fecha exacta en que llegará.