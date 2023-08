Campeonato Mundial Pokémon 2023: horario y calendario de transmisión

El Campeonato Mundial Pokémon 2023, el principal evento Pokémon competitivo del año en el que los jugadores de Pokémon Scarlet / Violet, Pokémon GO, Pokémon Unite y Pokémon Trading Card Game (JCC) más talentosos del mundo se unen para competir por ser los mejores, comienza el viernes 11 de agosto.

Los fanáticos de todo el mundo pueden sintonizar toda la acción con transmisiones en vivo en Twitch. Las transmisiones en vivo desde Yokohama, Japón, contarán con enfrentamientos intensos y comentarios de expertos durante los tres días del evento. Competidores de todo el mundo lucharán por el título de Campeón Mundial Pokémon y más de $1,000,000 en premios.

La transmisión en vivo está encabezada por una transmisión en el escenario principal que transmitirá la ceremonia de apertura el viernes, seguida de enfrentamientos rotativos durante el fin de semana y los partidos finales y la ceremonia de clausura el domingo. Los ‘streams’ del fin de semana son:

Horario de transmisión del Campeonato Mundial Pokémon 2023 (todos los horarios son PDT)

Pokémon TCG

Twitch.tv/PokemonTCG

Jueves, 10 de agosto: 5:00 p.m. – 4:30 a.m. PDT —Día 1 formato suizo

Viernes, 11 de agosto: 5:00 p.m. – 6:00 a.m. PDT— Día 2 formato suizo, Top 8 y Top 4

Sábado, 12 de agosto: 6:00 p.m. – 10:00 p.m. PDT— Partidos finales de las tres divisiones de edad de JCC Pokémon en Twitch.tv/Pokemon

Pokémon VGC (Scarlet / Violet)

Twitch.tv/Pokemon

Jueves, 10 de agosto: 5:00 p.m. – 4:30 a.m. PDT — Día 1 formato suizo

Viernes, 11 de agosto: 5:00 p.m. – 6:00 a.m. PDT — Día 2 formato suizo, Top 8 y Top 4

Sábado, 12 de agosto: 10:00 p.m. – 1:00 a.m. PDT — Partidos finales de las tres divisiones de edad de Pokémon VGC en Twitch.tv/Pokemon

Pokémon GO

Twitch.tv/PokemonGO

Jueves, 10 de agosto: 5:00 p.m. – 2:00 a.m. PDT — Fase de corchetes

Viernes, 11 de agosto: 5:00 p.m. – 1:00 a.m. PDT — Etapa de soportes a Top 2

Sábado, 12 de agosto: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. PDT — Gran final

Pokémon Unite

Twitch.tv/PokemonUNITE

Jueves, 10 de agosto: 5:00 p.m. – 4:00 a.m. PDT — Juegos de grupo

Viernes, 11 de agosto: 5:00 p.m. – 5:00 a.m. PDT — juegos clave

Ceremonias de clausura

Twitch.tv/Pokemon

Domingo, 13 de agosto: 1:00–1:30 a.m. PDT

Fuente: The Pokémon Company