Pokémon Stadium 2 en Switch es el que más sufre la falta de enlazar los juegos de Game Boy

Pokémon Stadium 2 finalmente está disponible en Nintendo Switch Online + Expansion Pack, sumándose así a su predecesor de Nintendo 64. Contrario a lo que esperábamos tras el cierre de la eShop de 3DS, tras la ausencia de versiones digitales de Pokémon Red/Blue/Yellow/Gold/Silver/Crystal, estos juegos no han sido anunciados para Nintendo Switch Online. Hasta el momento no sabemos si decidan incluirlos en el futuro y aún más importante, si planeen enlazar dichos títulos con los dos Pokémon Stadium, emulando el Transfer Pak.

Aunque presuntamente Nintendo estuvo haciendo pruebas entre la conexión de Game Boy y Nintendo 64 para Switch, no ha sido una función anunciada por la compañía hasta la fecha. Juegos como Mario Golf, Mario Tennis y los dos Pokémon Stadium se verían beneficiados por la emulación de Transfer Pak si sus respectivas versiones de Game Boy y Game Boy Color llegaran a Nintendo Switch Online. Incluso podría ser un aliciente para que los miembros del servicio por suscripción se actualizaran al ‘Paquete de expansión’ con costo adicional, para acceder a los juegos de Nintendo 64.

Pokémon Stadium 2 en Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

El reto de los rentados

Ya hemos expuesto nuestras razones por las que creemos que los Pokémon Stadium para Switch tampoco es que sean un caso perdido sin enlazar los juegos de Game Boy. Es verdad que teniendo la consola Nintendo 64 resulta fascinante –y hasta mágico– usar el Transfer Pak para insertar un cartucho de Game Boy en el puerto del control y poder jugarlo en la pantalla del televisor. O configurar todo aquello que en la portátil toma más tiempo, como organizar las cajas de Pokémon, objetos e intercambios. Nada de este proceso de ‘hardware’ es posible en la actualidad, pues el mundo digital es el único acceso a la retrocompatibilidad de Nintendo.

Pokémon Stadium y Pokémon Stadium 2 incluyen diferentes copas de variada dificultad, minijuegos y un modo contra todos los líderes de gimnasio de Kanto y Johto, alto mando, rival, Red y Mewtwo. Estos son perfectamente disfrutables con Pokémon rentados y de hecho es un reto mucho más grande que transferir Pokémon desde Game Boy. En esta época donde la dificultad en las campañas de los RPG principales de la franquicia es relativamente baja, es bueno contar con un reto –a veces un tanto injusto por parte de la computadora– en el modo para un jugador.

Los movimientos de estos Pokémon dejan mucho que desear, pero de eso se trata el probar cómo un buen entrenador se defiende con lo que tenga. Completar Pokémon Stadium con Pokémon rentados es un poco más accesible que en Pokémon Stadium 2, pero tampoco un paseo en la Ronda 2 (posjuego). Sin embargo, es así como más provecho podemos sacarle a la dificultad de estos juegos en Switch, sin las bondades de transferir Pokémon nivel 100 de Game Boy a Nintendo 64.

Las ausencias de Pokémon Stadium 2 en Switch

La experiencia de Pokémon Stadium 2 en Nintendo Switch Online + Expansion Pack sí se siente la mitad de limitada. Desde las primeras pantallas, no es posible acceder a la opción de ‘Regalo misterioso’, donde podemos recibir un obsequio al día por parte de Carrie en la tienda por departamentos de ciudad Goldenrod. Esto reemplaza el unir dos consolas Game Boy Color por medio del puerto infrarrojo. Gracias al ‘Regalo misterioso’ aleatoriamente podemos obtener decoraciones (camas, muñecos, tapetes, afiches, plantas, consolas) para el cuarto en Gold/Silver/Crystal. Solo en Pokémon Stadium 2 se consiguen los exclusivos muñecos de Unown y Tentacool, así como la cama de Pikachu.

Del mismo modo, en Switch no podemos ver ni redecorar dicho cuarto en 3D en el menú principal (White City/Ciudad Blanca) de Pokémon Stadium 2. Tampoco es posible acceder al ‘Laboratorio Pokémon’ para organizar las cajas y objetos en el cartucho de Game Boy o transferirlos al cartucho de N64. Por último y no menos importante, la ‘Torre GB’ en la que podíamos jugar los títulos de Game Boy en Nintendo 64 –y que exigiría una programación mayor en la que hasta los viejos emuladores han fallado–. Son cuatro los elementos específicos que no están activos en Switch a falta de Transfer Pak y juegos de Game Boy.

Pokeconclusión

Los minijuegos, el Castillo de líderes de gimnasio (Johto / Kanto) y las copas del estadio siguen siendo unos muy buenos componentes jugables que no necesitan Pokémon propios, con los rentados es suficiente. El nivel es más elevado que en el primer Pokémon Stadium y perder una batalla en una serie de entrenadores de un gimnasio obliga a repetirlo todo. Ahora bien, en Switch tenemos estados de guardado a los que podemos recurrir para evitar la fatiga. Cosa imposible en Nintendo 64 y que obligaba a invertir una mayor cantidad de tiempo por derrotas imprevistas. El calor de la batalla puede voltear el resultado ante el menor descuido.

¿Hacen falta los juegos de Game Boy para una experiencia completa? Sí. ¿Es injugable Pokémon Stadium 2 sin ellos? Para nada. Al final todo depende del interés del jugador en estos clásicos, pero lo cierto es que Nintendo y HAL Laboratory hicieron un gran trabajo llevando los monstruos de bolsillo a las batallas en 3D por segunda ocasión. Su dificultad es su mejor carta y no apta para entrenadores tibios. La presentación visual destaca sobre su predecesor y dejó en un punto alto a la región Johto como despedida generacional de la consola casera. Tuvieron que pasar 22 años para verlo nuevamente disponible de forma oficial. Tal vez no en su forma completa, pero sí con la calidad que caracterizó a la extinta línea Stadium.