Jugadores profesionales de Call of Duty demandan a Activision por «monopolio»

La serie de juegos bélicos de Activision no son solo populares entre los ‘gamers’ promedio, también lo son entre los jugadores profesionales y su escena de esports es bastante exitosa. Sin embargo, no nos sorprendió descubrir que un grupo de jugadores de esports se atrevieron a implantar una demanda contra Activision

Gracias a un reportaje de Bloomberg nos enteramos que un grupo de jugadores profesionales encabezados por Hector Rodríguez (OpTic H3CZ) y Seth Abner (Scump) —considerado uno de los mejores jugadores de CoD— demandaron a Activision. Alegan que esta empresa tiene «un monopolio ilegal sobre las ligas y torneos profesionales de Call of Duty que afecta negativamente a sus jugadores».

Diversas organizaciones solían organizar torneos de estos juegos hasta 2019. A partir de ese año, Activision implementó reglas que acabaron con todas las ligas diferentes a la Call of Duty League organizada y administrada por ellos mismos. Desde esto, los jugadores no pueden obtener ganancias que no fueran directamente de patrocinadores. Rodríguez y Abner alegan que esto ha sido «devastador a nivel financiero» porque fueron obligados a buscar patrocinio de inversionistas que se quedaban con más del 90% de sus marcas, pagar altas cifras para entrar a los torneos oficiales y dividir sus pocas ganancias.

Los dueños de equipos y jugadores que hacen parte de la demanda exigen compensación de más de 680 millones de dólares.

¿Cuál es la respuesta de Activision?

En respuesta a esta demanda contra la liga de esports de Call of Duty League, Activision emitió un comunicado oficial. Dicen que «se defenderán de estas alegaciones que no tienen base en la ley y que están decepcionados de los jugadores que están afectando a otros dueños de equipos, jugadores, fanáticos y socios».

Esta noticia llega en medio de otro escándalo para Activision, que despidió casi 2000 personas tras la fusión con Microsoft.