Con el comienzo de 2021, una nueva temporada competitiva de League of Legends se cierne sobre los fanáticos del popular MOBA. En lo que respecta a Latinoamérica, la Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA) dará inicio el 30 de enero. Sin embargo, antes de que comience el campeonato más importante de la región, los mejores equipos de League of Legends en Colombia se enfrentarán entre sí para descubrir cuál es el mejor a nivel nacional. Ese es el punto de la Golden League, que celebra su tercera edición consecutiva en 2021.

¿Qué equipos participarán en la Golden League 2021?

Además de la fecha en la que comenzará la Golden League 2021, sabemos que Deportivo Cali y Once Caldas harán su gran debut en League of Legends en esta competencia.

Además de cinco equipos conocidos —Zeu5 Bogotá, Wygers, Exillium Hunters, Godlike Goats y Spirituals—, la Golden League 2021 supondrá la llegada de tres equipos nuevos. Uno de estos es Team Frozen Knives, una escuadra novata con mucha promesa. Los otros dos son nada más ni menos que dos conocidos clubes del fútbol de Colombia: Deportivo Cali y Once Caldas. Por medio de la Golden League 2021, Depor Cali Legends y Once Caldas Esports harán su debut en la Grieta del Invocador. ¿Tendrán lo necesario para llegar a la LLA?

¿En qué fecha comenzará la Golden League 2021?

A partir del 25 de enero de 2021, los fanáticos de League of Legends podrán contemplar los enfrentamientos entre estos equipos todos los lunes y martes a las 07:00 PM (hora Colombia).

¿Cómo funcionará la competencia?

Además de Deportivo Cali y Once Caldas, pesos pesados de las escena competitiva de League of Legends en Colombia participarán en la Golden League 2021.

La Golden League 2021 estará dividida en dos temporadas en el año: una de apertura y otra de clausura. Cada temporada tendrá una Fase de Grupos en la que los ocho equipos acumularán puntos. Posteriormente, los cuatro equipos con mayor puntaje se enfrentarán por los primeros dos cupos a la semifinal. Los dos equipos no clasificados deberán enfrentar al quinto y sexto lugar de la tabla general por los dos cupos restantes. Además del oro y la gloria, el ganador de cada temporada tendrá un espacio asegurado en la respectiva temporada de la LLA.

Fuente: comunicado de prensa de Riot Games