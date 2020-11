Valorant: First Strike, una muestra de lo que llegará en 2021

A finales de septiembre, Riot Games anunció First Strike: un conjunto de torneos globales que permitirán seleccionar a los futuros campeones regionales de Valorant. Casi dos meses después de dicho anuncio, la filial latinoamericana de la compañía confirmó que estos torneos también se llevarán a cabo en las regiones Norte (LAN) y Sur (LAS) de Latinoamérica.

Hasta el 21 de noviembre, un máximo de 128 equipos de cada región podrán inscribirse en la competencia. Para ello, basta con entrar a la página https://valorantchampions.lat.

Los países que participarán en First Strike son los siguientes:

LAN: Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Centroamérica e Islas del Caribe.

Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Centroamérica e Islas del Caribe. LAS: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

La competencia iniciará el próximo lunes 23 de noviembre con un formato de eliminación directa. Esto permitirá que los mejores 8 equipos pasen directamente a cuartos de final. Una vez en esta etapa, las escuadras restantes se enfrentarán entre ellas en series al mejor de 3 con un formato tipo round robin. Solo 4 equipos llegarán a playoffs, donde se adoptará el formato Rey de la Colina hasta llegar a la gran final. Este se celebrará entre el 3 y 6 de diciembre.

Antes del comienzo de estas competencias, GamerFocus y otros medios latinoamericanos tuvieron la oportunidad de entrevistar a Nicolás Yentzen —gerente de equipos y jugadores de Riot Games LATAM— para saber más sobre la organización de First Strike en Latinoamérica.

¿Cuál es el objetivo de First Strike LATAM? ¿Cómo se diferencia de otros torneos de Riot Games?

Primero que nada, Nicolás Yentzen aclaró que la organización de First Strike diferirá de eventos como la LLA. A diferencia de esta última competencia, Riot Games no exigirá que todos los equipos que participen en este torneo sean profesionales. Al fin y al cabo, ni siquiera ha pasado un año desde el lanzamiento de Valorant. De igual forma, la escena competitiva de League of Legends tardó varios años en llegar donde se encuentra actualmente.

A pesar de que apenas están comenzando, el gerente de equipos y jugadores de Riot Games LATAM no ocultó su entusiasmo ante el interés y participación de los jugadores.

Si bien First Strike no será el torneo más grande de Valorant en 2020 —al fin y al cabo, Valorant Versus aún lo supera en lo que respecta a equipos participantes—, sí será el más ambicioso. Yentzen aseguró que la puesta en escena y cobertura será muy superior a anteriores eventos de esports de Riot. Será resultado del proceso de aprendizaje que la compañía ha tenido durante estos primeros cinco meses y la punta de pie para lo que vendrá en 2021.

El objetivo principal de First Strike, que se distingue de otros torneos de Riot por ser el primero organizado directamente por la compañía, es crear una escena competitiva que tenga una interconectividad global marcada. Nicolás Yentzen lamenta que la escena competitiva de League of Legends en Latinoamérica se sienta tan aislada de lo que pasa en otras regiones. Aprovechando que Valorant se lanzó en todo el mundo al mismo tiempo, First Strike conectará íntegramente la escena competitiva latinoamericana con el circuito global.

First Strike tiene como objetivo que la escena competitiva de Colombia y demás países de Latinoamérica se conecten con el circuito global de Valorant.

First Strike también se muestra como una oportunidad para llegar a un mayor público. Riot busca que Valorant conecte con los fanáticos del género FPS. Según Yentzen, esta comunidad tiene un componente competitivo más marcado que la de LoL. También quiere que conecte con aquellos que ya consumen otros juegos de Riot Games. Aunque señaló que es poco probable que los jugadores de League of Legends «migren» a Valorant, Yentzen aseguró que no tienen miedo ante la idea de que sus propiedades intelectuales se «canibalicen» entre sí.

En cuanto la posibilidad de transmitir futuras ediciones de First Strike por canales nacionales como Señal Colombia, ETC TV y TV Azteca, el gerente de equipos y jugadores de Riot Games LATAM comentó que en un principio sería una apuesta arriesgada. A diferencia de la LLA, una competencia con un público constituido desde hace años, Valorant todavía está dando sus primeros pasos. Por el momento se limitarán a transmitir la competencia en los canales oficiales de Riot Games. Sin embargo, Yentzen no negó que sí le gustaría ver eso en el futuro.

Valorant ya está disponible para PC y es completamente gratis.