Según reportes, podría no haber un juego principal de Call of Duty en 2023

Un hecho muy extraño podría ocurrir el próximo año. Según un reporte de Bloomberg, que dice haber hablado con fuentes cercanas a las decisiones directivas de Activision Blizzard, no habría un juego principal de Call of Duty en el año 2023.

La decisión sería un momento muy inusual en la historia de la franquicia. Desde su primera aparición en 2003, todos los años Activision (ahora Activision Blizzard) ha lanzado un juego a precio completo, sin contar títulos secundarios o gratuitos. La única excepción fue el 2004 , año dedicado a las expansiones del primer juego.

Al parecer, el problema habría sido el decepcionante desempeño que tuvo Call of Duty: Vanguard en ventas, pues no cumplió con las expectativas. Debido a esto, algunos ejecutivos llegaron a la conclusión de que había sido «canibalizado» por el juego del año anterior. Este no sería propiamente Call of Duty: Black Ops Cold War, sino directamente el ‘battle royale’ gratuito Call of Duty: Warzone.

Por lo tanto, para 2023 se habría llegado a la conclusión de retrasar la llegada de un nuevo Call of Duty al final del año, como es costumbre. Esto no habría sido influenciado por la compra de Microsoft, por lo que no se sabe si cuando se concrete el trato en verano de ese año se retome el ritmo de producción original.

¿Y qué hará Activision mientras tanto?

Vale entonces preguntarse cómo se llenará el espacio que ocuparía Call of Duty el próximo año. Básicamente, el título que salga este año (cuyo nombre aún no conocemos) recibirá contenido adicional y se mantendrá vigente durante un tiempo mayor a lo normal.

Por otro lado, no será un año sin rastro alguno de Call of Duty. Después de todo, otro juego gratuito será lanzado ese año. Probablemente sea como Warzone, pues el estudio Treyarch estará ayudando en su desarrollo mientras tanto.

Fuente: Bloomberg