Durante el primer día de BlizzCon 2023, además de conocer anuncios de Overwatch 2, la desarrolladora californiana reveló con un corto tráiler el nombre de la primera expansión de Diablo 4.

¿Cuál es el nombre y cuándo sale la nueva expansión de Diablo 4?

Vessel of Hatred es el nombre de la primera expansión de Diablo 2, cuya historia estará ubicada en Nahantu. Este no es un escenario desconocido para los fanáticos de la franquicia debido a que la primera vez que los jugadores visitaron esta zona fue hace 23 años, en Diablo 2. Esta nueva localización no llega sola. Ya que, junto a ella Blizard agregará una nueva clase —según ellos— «nunca antes vista en el universo Diablo«.

¿Cuál será la historia de Vessel of Hatred, la primera expansión de Diablo 4?

Blizzard no reveló muchos detalles sobre la la historia de la primera expansión de Diablo 4. Sin embargo, Tiffany Wat —directora de producción— prometió «nuevas formas de jugar», así como «nuevos males que derrotar» en la próxima expansión. Adicionalmente, Blizzard comentó que Vessel of Hatred, la primera expansión de Diablo 4 continúa la oscura historia que comenzó en la primera entrega mientras conocemos el destino de Mephisto.

¿Cuándo sale Diablo 4: Vessel of Hatred?

Vessel of Hatred, la primera expansión de Diablo 4 no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial. Así que por el momento esperemos que el lanzamiento de esta nueva expanción para Diablo 4, que traerá de regreso a Mephisto, se de antes del cierre del segundo semestre del 2024.

Por último, el primer evento de temporada de Diablo 4, titulado «Midwinter Blight», iniciará el martes 12 de diciembre y durará tres semanas. Blizzard describe «Midwinter Blight» de la siguiente manera: «caminarás a través de la tierra del terror invernal cargada de nieve de Picos Fracturados», donde tendrás que «¡mantener los ojos bien abiertos en busca de un misterioso terror de capa roja!».

Fuente: canal oficial de Diablo en YouTube