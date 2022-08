Alone in the Dark recibirá un ‘reboot’ de la mano de THQ Nordic

Durante el evento THQ Nordic 2022 Digital Showcase, el desarrollador Prices Interactive anunció el desarrollo de un ‘reboot’ o reinicio para la franquicia Alone in the Dark. Aunque todavía sin una fecha tentativa de lanzamiento, el juego saldría en PS5, Xbox Series X/S y PC. El nuevo ‘reboot’ de Alone in the Dark — porque hubo otro en 2008 con desfavorable recepción– se encuentra actualmente en etapa ‘pre-alfa’. Unos cuantos años necesitará para ser finalizado.

Michael Paeck, productor ejecutivo de THQ Nordic, señaló que juegos recientes como los ‘remakes’ de Resident Evil, Dead Space o los últimos Silent Hill, optaron más por el terror que por el horror. El equipo quiere traer de vuelta lo que hizo especial al original Alone in the Dark de 1992. Esa densa y rica atmósfera esperan recrearla 30 años después.

Tráiler de anuncio del ‘reboot’ de Alone in the Dark.

El juego sigue un patrón más cercano a los ‘remakes’ de Resident Evil jugablemente hablando, en comparación con otros juegos de terror en primera persona. Mikael Hedberg, escritor de SOMA y Amnesia: Dark Descent, lidera la parte narrativa en el ‘reboot’ de Alone in the Dark.

De vuelta a la mansión de Alone in the Dark

«La mansión Derceto, locación del primer Alone in the Dark, tiene un personaje y trasfondo a los que queríamos regresar en alguna forma. Pero también queríamos entender su tiempo y lugar», explica Hedberg. «Se lleva a cabo en Louisiana, no tu típica ubicación en Nueva Inglaterra [que otros títulos han usado]. El elemento gótico sureño tiene su propio sabor, que no ha sido explorado mucho en los juegos.»

La mansión Derceto es un hospital psiquiátrico para ricos y acaudalados. El juego arranca con Jeremy Hartwood, paciente en la institución, enviando una carta a su sobrina Emily; quien preocupada, hace planes para verlo. Emily siente que algo anda mal y contrata a un investigador privado, Edward Carnby, para que vaya con ella.

Puedes jugar con Emily o con Edward, siendo obligatorio jugar dos veces (al estilo Resident Evil 2) para sacar el mayor provecho. Pero esta vez lo que pasa en la mansión no se queda allí, pues podrás abrir portales hacia mundos más allá de Derceto. Explorarás las profundidades de los pantanos y un cementerio cercano a Nueva Orleans.

Criaturas de la oscuridad

Guy Davis, diseñador de criaturas que trabajó con Guillermo del Toro en Titanes del Pacífico y otros filmes, brinda sus talentos para el nuevo Alone in the Dark. Para eliminar estas criaturas usarás escopetas, revólveres y armas de corto alcance. Como buen ‘survival horror’, de ti depende ahorrar munición para futuros encuentros y escapar de poderosas criaturas a las que no podrás enfrentar en el momento.

THQ Nordic se aseguró –por parte de Atari– con una propiedad intelectual de peso en la industria, cuyas versiones en el pasado incluían PC, PlayStation, Game Boy Color, PS2, Wii, Xbox 360 y PS3. Solo esperamos que no permanezca mucho tiempo en la oscuridad del desarrollo.

Fuente: THQ Nordic YouTube

Vía: VG24/7