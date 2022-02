Among Us: guía para resolver tus tareas como tripulante en Polus

¿Sigues jugando la mayoría de tus partidas como tripulante en el videojuego «rompeamistades» de Innersloth? Si es así, te servirá esta tercera entrega en nuestra lista de guías de tareas para tripulantes en Among Us, pues hoy hablaremos de Polus. Si te interesa, también hemos dado detalles sobre qué hay que hacer en The Skeld y MIRA HQ.

Una vez más recordamos la importancia de saber las diferencias en los tipos de tareas, así que puedes encontrar las categorías a continuación:

Tareas cortas : Tareas aleatorias que se resuelven en cuestión de pocos segundos.

: Tareas aleatorias que se resuelven en cuestión de pocos segundos. Tareas comunes : Estas tareas aparecen para TODOS los tripulantes. Si ves a otro jugador tratando de hacer una y no la tienes, es porque es un impostor.

: Estas tareas aparecen para TODOS los tripulantes. Si ves a otro jugador tratando de hacer una y no la tienes, es porque es un impostor. Tareas largas : Tareas que tardan un buen tiempo, hay que esperar un rato para que se completen automáticamente o requieren varios pasos en distintas partes del mapa.

: Tareas que tardan un buen tiempo, hay que esperar un rato para que se completen automáticamente o requieren varios pasos en distintas partes del mapa. Tareas visuales: Muestran una animación cuando un tripulante las lleva a cabo. En algunas partidas el organizador desactiva la animación antes de comenzar para ayudar a los impostores.

Among Us: tareas en Polus

Mapa de todas las tareas existentes en Among Us para el mapa Polus.

Este el tercer mapa lanzado en orden cronológico. Curiosamente, a pesar de ser un poco más pequeño que The Airship, Polus es el lugar que tiene más tareas en Among Us. A continuación, te mostraremos que tareas pueden aparecerte:

Transporte

Trazar curso (corta): Solo toca y arrastra la nave por la línea hasta su destino final.

Insertar llaves (común): Arrastra las llaves que ves en pantalla, introdúcela en el espacio amarillo y gírala a un lado. Presta muchísima atención porque esta es una tarea común; si no la tienes, nadie más la tiene. Al comenzar una partida, todos o nadie debería hacerla. Si alguien hace algo contrario al grupo, es muy probable que sea el impostor.

Exterior

Reparar nodo de clima (a veces larga, a veces corta): Esta tarea consta de dos partes. La primera ocurre en el exterior con alguno de los posibles seis nodos, que son unas pequeñas torres con discos azules. Cuando oprimes en el que te toca, se abrirá un laberinto generado aleatoriamente. Debes encontrar la salida sin soltar el ratón o llegar a un callejón sin salida; en caso de hacerlo, tendrás que volver al inicio.

El nodo de la foto está al lado de Laboratorio. A continuación, verás la ubicación de los demás:

La segunda parte se hace en Laboratorio. Aquí simplemente tienes que oprimir el interruptor correspondiente al nodo, el cual te señalarán en amarillo. La barra de tareas no se moverá hasta completar esta segunda parte.

Registrar temperatura (corta): Aquí tienes que oprimir y mantener la flecha superior hasta que el número del registro sea igual que el de la medición.

Almacén

Abastecer motores (larga): Tendrás que hacer cuatro procesos. Primero, en Almacén deberás llenar el galón de combustible oprimiendo el botón gris que está en una esquina.

Después de eso, tendrás que ir al motor derecho de la nave y oprimir el mismo botón para llenar el motor. Hecho esto, hay que repetir el mismo proceso para el motor izquierdo.

Electricidad

Cargar datos (larga): Esta tarea tiene dos partes. Primero deberás descargar los datos y esperar ocho segundos a que este proceso se termine. Hecho esto, tendrás que subir los datos en Comunicaciones.

La parte inicial de esta tarea puede aparecer en Electricidad, Oxígeno, Oficina, Sala de Especímenes o Armas. Independientemente de esto, la segunda parte siempre es Comunicaciones.

Reparar cables (común): Enlaza los cables del mismo color. Esta es una de las tareas comunes de Among Us, por lo que si te sale a ti, debe salirle a cada tripulante. Hay que completar esta tarea en tres zonas distintas del mapa para ver progreso en la barra. A cada uno le pueden salir lugares aleatorios distintos entre las opciones de Electricidad, Oxígeno, Oficina, Descontaminación y Laboratorio (hay dos aquí). Sin embargo, hay un 50% de probabilidad de iniciar en Electricidad y un 80% de probabilidad de terminar en cualquiera de los dos lugares de Laboratorio. Aun así, hay 20 combinaciones distintas.

A continuación, puedes ver capturas de algunas ubicaciones:

Oxígeno

Cuidar árbol (corta): Solamente arrastra cada barra hasta que sus niveles se ajusten a la línea punteada que le corresponde. Si lo hiciste bien, la línea se verá en verde.

Llenar envases (corta): arrastra la botella hasta que la boquilla se pegue al dispensador de aire. Espera a que se llene el medidor amarillo y retírala moviéndola a un lado. Después, repite el proceso con una segunda botella.

Vaciar la basura (corta): Tienes que arrastrar la palanca hacia abajo durante unos segundos hasta que caiga toda la basura. No se completará hasta que sostengas la palanca el tiempo suficiente.

Abrir acueductos (larga): Esta tarea consta de tres partes correspondientes a tres válvulas de agua. Dos de ellas se encuentran en la zona de calderas de Oxígeno (abajo), mientras que la tercera está abajo de la oficina. Cuando llegues a una válvula, tendrás que girar la manivela en el sentido contrario a las agujas del reloj; mientras más la gires más rápido se llenará el medidor de agua, momento en el que podrás ir a la siguiente válvula. Puedes ocuparte de las tres válvulas en el orden que desees.

Cambiar tanque de agua (larga): Esta tarea es de dos partes. Primero deberás mantener oprimido el botón que verás arriba hasta que se llene el botellón de la izquierda. Hecho esto, deberás ir a Oficina y repetir el mismo proceso.

Comunicaciones

Reiniciar Wifi (larga): El tripulante debe mover la palanca hacia abajo. En este momento iniciará una cuenta de 60 segundos. Es posible dejar la sala y hacer otras tareas mientras pasa el tiempo. El conteo continuará incluso durante una reunión de emergencia. Pasado este tiempo, se puede regresar y volver a subir la palanca.

Cargar datos (larga): Aquí siempre termina la tarea de ‘Cargar datos’. Al igual que la primera parte, solo espera unos segundos.

Armas

Eliminar asteroides (corta, visual): Oprime o toca en todos los asteroides que aparezcan en pantalla. Puedes eliminar dos en un solo disparo si están cerca. Deberás destruir 20. Si las tareas visuales están habilitadas, se verá el cañón que está a la izquierda de la sala disparando.

Oficina

Pasar tarjeta (común): Toca la tarjeta para sacarla de tu billetera. Después, desplázala de izquierda a derecha. Tienes que hacerlo con precisión: ni muy lento, ni muy rápido ni soltarla a mitad de camino. Cualquiera de estos errores te rechazará la tarjeta y tendrás que volver a intentarlo.

Escanear tarjeta de embarque (común): Oprime las dos flechas amarillas que te aparezcan: una hará aparecer tu tarjeta y la otra te hará voltearla. Hecho esto, pasa la tarjeta en frente del sensor rojo hasta que se ponga verde. Tanto esta tarea como la anterior son comunes, así que ten los ojos muy abiertos por si alguien finge hacerla.

Laboratorio

Reparar taladro (corta): Oprime en los cuadrados rojos de las esquinas de la imagen hasta que estos desaparezcan. Tienes que hacer lo mismo en las cuatro esquinas.

Registrar temperatura (corta): De forma similar a la tarea de la lava en el Exterior, el jugador debe bajar la temperatura del registro hasta que coincida con la medición.

Alinear telescopio (corta): Mira la imagen que está en un círculo en la parte de abajo. Arrastra para mover el telescopio y tratar de buscar esa misma figura. El juego te ayudará con un sonido que se hará más rápido mientras más te acerques al objetivo. Cuando lo encuentres, centra el lente sobre él.

Enviar escaneo (larga/visual): Durante varios segundos se escaneará tu personaje. Si alguien más lo está usando, te aparecerá un mensaje con el nombre del jugador pidiendo que esperes a que acabe. Si las tareas visuales están activas, verás al personaje cubierto de luz verde siendo analizado.

Examinar muestra (larga): Oprimir el botón inferior iniciará un conteo de un minuto. Puedes hacer otras cosas mientras tanto y volver después. Cuando el tiempo pase, verás cinco frascos. Selecciona el botón debajo del frasco rojo. Si por algún motivo eliges un frasco azul, fallarás la misión y tendrás que iniciar desde cero.

Sala de especímenes

Guardar artefactos (corta): Simplemente arrastra los objetos hasta los espacios que corresponden con su forma.

Iniciar reactor (larga): Conocida como «Simón dice», debes oprimir los botones en el orden en el que se te indique. Si te equivocas antes de completar cinco rondas, debes comenzar desde cero.