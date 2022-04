Lo divertido de las «bromas» del 1 de abril es que a veces son el resultado de ideas locas que alguien quería ver hechas realidad. Es el caso del curioso modo equino que llega a Among Us para celebrar el día de los inocentes con tripulantes e impostores muy «caballos».

Hasta las 7:00 p.m. del 1 de abril de 2022 (hora de Colombia), los tripulantes e impostores van a tener cuatro patas y cola. ¿Se están preguntando por qué? La respuesta es: porque sí.

Además del cambio de apariencia de los personajes, el modo equino del día de los inocentes nos permite oír un nuevo y terrible relincho como clip de voz. También hay una nueva y anticlimática animación a la hora de asesinar.

Debido al cambio a formas de caballos, los personajes de Among Us no van a poder usar trajes por la duración del evento de día de los inocentes. Lo que si podemos hacer es «decorarlos» con sombreros y visores.

La historia del modo equino de Among Us comenzó en abril de 2021, cuando la cuenta oficial del juego en Twitter publicó —a modo de broma— un tripulante de cuatro patas que de inmediato se convirtió en protagonista de chistes y memes.

No dudamos que hay quienes pedirán que ese modo se vuelva permanente.

Fuente: sitio web oficial del juego