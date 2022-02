Among Us: guía de tareas para tripulantes en The Airship

¿Estás preparado/a para la última entrega de nuestra serie de guías sobre uno de los juegos más «sospechosos» de los últimos años? Los tripulantes de Among Us tienen muchas tareas diferentes y algunas de las más únicas las encontramos en The Airship. Si quieres saber cómo hacer las de mapas anteriores, puedes revisar nuestras guías de The Skeld, MIRA HQ y Polus.

Como de costumbre, te mostramos los tipos de tareas que puedes encontrar en el juego:

Tareas cortas : Tareas aleatorias que se resuelven en cuestión de pocos segundos.

: Tareas aleatorias que se resuelven en cuestión de pocos segundos. Tareas comunes : Estas tareas aparecen para TODOS los tripulantes. Si ves a otro jugador tratando de hacer una y no la tienes, es porque es un impostor.

: Estas tareas aparecen para TODOS los tripulantes. Si ves a otro jugador tratando de hacer una y no la tienes, es porque es un impostor. Tareas largas : Tareas que tardan un buen tiempo, hay que esperar un rato para que se completen automáticamente o requieren varios pasos en distintas partes del mapa.

: Tareas que tardan un buen tiempo, hay que esperar un rato para que se completen automáticamente o requieren varios pasos en distintas partes del mapa. Tareas visuales: Muestran una animación cuando un tripulante las lleva a cabo. En algunas partidas el organizador desactiva la animación antes de comenzar para ayudar a los impostores.

Among Us: tareas en The Airship

Mapa de todas las tareas existentes en Among Us para el mapa The Airship.

Este es el mapa más reciente de todo el juego. En Among Us, a pesar de que a veces pareciera que The Airship tiene una cantidad interminable de tareas, muchos avisos del mapa en realidad solo son indicadores de una misma tarea dividida en varias operaciones. Aun así, estamos hablando del mapa de mayor tamaño hasta ahora.

Puedes encontrar todas las tareas a continuación:

Zonas de tareas del mapa The Airship the Among Us: Cabina

Estabilizar dirección (corta): Gira el timón hasta que coincida con la forma verde que tiene detrás. Adicionalmente, tendrás que mover la palanca de la izquierda al mismo nivel que te indica la flecha verde. Cuando las dos condiciones se cumplan, se dará por completada la tarea.

Limpiar ducto (corta): Oprime en el ducto. Cuando se abra, selecciona todos los elementos que haya dentro: pizza, pelotas de tenis, clips, etc.

Descargar datos (algunas largas/otras cortas): En la primera parte debes acercarte a la pantalla de la tarea y oprimir en el botón ‘Descarga’. Espera unos segundos hasta terminar.

Los lugares donde puedes realizar la primera parte de esta tarea son: Cabina, Comunicaciones, Sala de Máquinas, Armería, Mirador, Enfermería, Bodega, Archivo, Plataforma y Bóveda. Estas son todas las ubicaciones:

Independientemente de donde comiences, puedes hacer la segunda parte en cualquiera de las dos salidas de la nave: por Mirador o por Seguridad. Aquí te aparecerá un celular en pantalla sin señal; tendrás que moverlo para obtener una mejor señal y que así se empiece a mover la barra de carga. Puedes completar la tarea con una señal mala, pero se completará mucho más rápido si tratas de conseguir una señal perfecta.

Armería

Guardar fusiles (corta): Solo oprime el botón ‘Usar’ frente a la mesa con los dos fusiles. A continuación, ve a la habitación de la izquierda y selecciona la pared. En este momento solo deberás arrastrar las armas a los dos espacios designados.

Guardar pistolas (corta): Solo oprime el botón ‘Usar’ frente a la mesa con las cuatro pistolas. A continuación, ve a la habitación de la izquierda y selecciona la pared. En este momento solo deberás arrastrar las armas a los cuatro espacios designados.

Cocina

Vaciar basura (larga): Esta tarea es distinta a las versiones de otros mapas. Aquí simplemente tienes que desatascar la bolsa de basura del cubo halándola hacia arriba y sacudiéndola a los lados hasta que salga.

Tendrás que vaciar dos cubos ubicados en distintos lugares del mapa. Estos pueden ser alguno de los que está en la Sala Principal, Enfermería, Cocina, Salón y Duchas.

Cuando termines, dirígete a la Sala de Reuniones. Aquí tendrás que halar una palanca para expulsar toda la basura que recogiste. Esta misión no es visual como en The Skeld.

Hacer hamburguesa (corta): Tienes que armar una hamburguesa de abajo hacia arriba con las instrucciones que te dan en un papel. Identifica qué te sirve y en qué orden poner los ingredientes, pues no siempre tienes que usarlos todos. Arrástralos uno a uno hasta terminar de hacer la hamburguesa. Si necesitas ver de nuevo qué requieres, puedes volver a mostrar la hoja cuando oprimes la punta que sobresale en la parte de arriba de la pantalla.

Seguridad

Rebobinar cintas (larga): Tienes que hacer que el tiempo en la cinta sea igual al que aparece en el papel verde. Para esto, puedes oprimir los botones para adelantar o rebobinar. Si te pasas, puedes hacer la acción contraria inmediatamente para corregir lo que hiciste. Trata de detenerte unos segundos antes y dar el botón de reproducción a velocidad normal. Después de todo, para completar la tarea necesitarás pausar exactamente en el segundo indicado.

Electricidad

Restablecer disyuntores (larga): Electricidad es un laberinto con puertas permanentemente abiertas o cerradas que cambian entre partidas. Aparte de lidiar con esto, tendrás que buscar los disyuntores en las paredes y accionarlos en un orden específico. Cuando te acercas a ellos, verás un número en la pantalla. Tendrás que accionarlos todos en orden numérico; si te equivocas, tendrás que comenzar desde el inicio. Por ejemplo, tendrás que comenzar con el número ‘1’, después buscar en otra sala el número ‘2’, después el ‘3’ y así consecutivamente.

Desviar energía (corta): En Electricidad tendrás que subir una palanca que corresponde con una sala en específico.

Después, tendrás que ir a dicha sala y aceptar la energía oprimiendo en la barra que se encuentra en el centro del panel. Esta tarea puede enviarte a Armería, Duchas, Sala Principal, Sala de Máquinas, Cabina, Plataforma o Sala de Reuniones.

Calibrar distribuidor (corta): Un disco da vueltas sobre sí mismo. Hay que esperar a que el bloque negro pase exactamente por la mitad, momento en el que se debe tocar el botón de en frente. Hay que repetir esto otras dos veces. Si ocurre un error, se debe iniciar desde cero.

Bodega

Encender ventiladores (larga): La primera parte se accede desde Bodega. Aquí tienes que oprimir donde dice «Código», a lo que te mostrará cuatro símbolos que tienes que memorizar o anotar en alguna parte. Acto seguido, tendrás que buscar la otra pantalla a la que puedes acceder desde Duchas y tocar los cuadros de la parte de abajo hasta obtener exactamente los símbolos que te mostraron anteriormente.

Abrir caja fuerte (larga): Esta tarea es algo confusa si no se conoce bien. Hay que introducir los números que nos indica la caja fuerte. Para eso, vamos a tomar la rueda y girarla dependiendo de la flecha que está debajo del número. Si la flecha apunta a la derecha, giramos en el sentido de las manecillas del reloj; si apunta a la izquierda, giramos en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Haciendo esto tenemos que llegar al número solicitado. Si lo hacemos bien, nos mostrará un nuevo número hasta lograr los tres, por lo que podremos mover la manivela de la derecha y abrir la caja. Dato importante: No debemos soltar la rueda hasta acabar o tendremos que volver a iniciar.

Puedes ver el proceso en este video:

Abastecer motores (larga): Oprime el botón gris hasta llenar el galón de gasolina. Después, haz el mismo proceso en la Sala de Máquinas.

Salón

Limpiar sanitario (corta): Empuja el destapador hacia abajo y hacia arriba varias veces sin parar. Tendrás que hacer esto hasta que el medidor de presión que está al a derecha llegue a rojo y baje el agua automáticamente.

Archivo

Ordenar archivos (corta): Toma una carpeta de la mesa. A continuación, tendrás que ir a una estantería y oprimir en el lugar vacío que encuentres para insertar la carpeta. Tendrás que repetir este proceso otras dos o tres veces dependiendo del número de carpetas que haya.

Duchas

Recoger toallas (corta): Tienes que buscar y recoger ocho toallas que están tiradas en el suelo. Después, tienes que buscar el cubo donde se guardan y arrastrarlas hasta su interior. La toalla no se considerará guardada hasta que caiga al fondo del cubo.

Reparar ducha (corta): La ducha está desviada a un lado y necesitas enderezarla. Para eso, deberás oprimir a un lado de ella para golpearla con un martillo y hacerla mover. Mientras más tiempo oprimas, se cargará un medidor de fuerza que permitirá dar un golpe más intenso. Si calculas bien, podrás acabar en un golpe; sino, trata de corregir con golpes pequeños al lado contrario.

Descontaminar (corta): Solo empieza la tarea y espera unos segundos hasta que tu nivel de suciedad alcance el 0%.

Revelar fotos (larga): Mete las fotos en el líquido. Hecho esto, iniciará un contador de 60 segundos. Después de este tiempo, puedes volver y sacar las fotos ya reveladas. Ten cuidado: este cuarto es oscuro, por lo que si te matan aquí nadie podrá ver tu cadáver desde fuera.

Reparar cables (común): Enlaza los cables del mismo color. Esta es una de las tareas comunes de Among Us, por lo que si te sale a ti, debe salirle a cada tripulante. Hay que completar esta tarea en tres zonas distintas de la nave para ver progreso en la barra. A cada uno le pueden salir lugares aleatorios distintos entre las opciones de Mirador, Sala de Máquinas, Sala Principal, Duchas, Salón, Bodega y Sala de Reuniones. Sin embargo, hay un 50% de probabilidad de iniciar en Mirador y un 50% de probabilidad de terminar en Sala de Reuniones. Aun así, hay 20 combinaciones distintas.

Bóveda

Vestir maniquí (corta): Viste al maniquí como la imagen que aparece en la parte superior. Solo arrastra los elementos hasta el modelo. Si te equivocas, solo arrastra uno nuevo.

Pulir rubí (corta): Encima del rubí hay zonas sucias. Solo arrastra el ratón encima de estas zonas varias veces para «pulirlo» hasta que quede completamente limpio.