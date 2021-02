El rediseño de Anthem, conocido como NEXT, ha sido cancelado

Anthem, el juego de Bioware y EA lanzado a comienzos de 2019, fue un fracaso tanto de ventas como con la crítica. Aquí pueden encontrar nuestra reseña.

A pesar del mal recibimiento que tuvo, todo parecía indicar que los creadores de Anthem no querían rendirse y soñaban con convertirlo en un gran juego, así tuvieran que rediseñarlo. Eso fue precisamente lo que anunciaron oficialmente hace un año. El proyecto se llamó Anthem NEXT y tenía como objetivo cambiar el ciclo básico de juego con metas claras, retos llamativos y recompensas significativas. Querían seguir el ejemplo de títulos como Final Fantasy XIV y No Man’s Sky, que lograron convertirse en éxitos a pesar de terribles lanzamientos.

Tristemente, el sueño llegó a su fin. Mediante un comunicado oficial, Christian Daily —director del estudio Bioware Austin— anunció que tomaron la difícil decisión de detener el desarrollo del rediseño Anthem NEXT.

La principal razón detrás de esta decisión es que el estudio necesita enfocarse en el desarrollo de títulos como los siguientes Dragon Age, Mass Effect y actualizaciones para Star Wars: The Old Republic. Agregó que el trabajo remoto a causa de la pandemia de COVID-19 ha afectado la productividad del equipo y simplemente no pueden cumplir con los planes que tenían para el rediseño de Anthem sin someterse a presiones extra.

Esto no significa que Anthem esté «muerto«, pero probablemente ha sido condenado a morir lentamente. El servicio del juego continuará como hasta ahora y los servidores que permiten su multijugador seguirán activos. Tendremos que esperar y ver qué tan activa sigue su comunidad de jugadores a sabiendas de que el título no recibirá nuevas mejoras.

Fuente: blog oficial de Bioware