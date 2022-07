Assassin’s Creed Infinity no presentaría una civilización azteca, según Jason Schreier

Ubisoft prepararía la próxima entrega de Assassin’s Creed bajo el nombre en código ‘Rift’. Posterior a ello, la compañía lanzaría el ambicioso Assassin’s Creed Infinity, un juego como servicio que incluiría diferentes experiencias temáticas en el universo de la Hermandad de Asesinos. Pese a que algunos rumores apuntan a una civilización azteca entre las ambientaciones, tal parece que ese no sería el caso.

Esta información (vía Reddit) viene por parte de Jason Schreier, periodista de Bloomberg. «El próximo juego [de Assassin’s Creed] es ‘Rift’, el cual se ubica en Baghdad. Después de eso sería Infinity, y aunque ese incluirá varios juegos diferentes / experiencias / biomas / como quieras llamarlos, he escuchado sobre los dos principales y ninguno de ellos son aztecas.»

Schreier hizo la publicación en respuesta al youtuber Jeremy Penter, quien a través de un tweet aseguró que el próximo AC sería con aztecas. ¿Quién tiene la razón? ¡No tenemos la menor idea! Vivimos en una época donde denominados «leakers» sueltan oleadas información con la esperanza de atinarle a algún punto. Pero hasta que las empresas no se pronuncien como la fuente oficial que son, no hay forma de confirmar como verídicos o no los rumores.

Assassin’s Creed Infinity llegaría después de la próxima entrega bajo el nombre en clave ‘Rift’.

Como es natural, Ubisoft no ha confirmado la existencia de ‘Rift’, pero sí la de Assassin’s Creed Infinity en anteriores ocasiones. Este proyecto desarrollado por Ubisoft Montreal y Ubisoft Quebec no sería ‘free-to-play’ y podría ver la luz en 2024. Presuntamente se convertiría en la plataforma principal de Assassin’s Creed para futuras entregas. Una nueva forma de experimentar por parte de la compañía francesa.

Por su parte, ‘Rift’ tendría una menor escala que Assassin’s Creed Valhalla y se lanzaría entre 2022 y 2023. Posiblemente el juego se anuncie durante una presentación de Ubisoft en septiembre.