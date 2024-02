Atlus podría estar preparando nuevas versiones de Persona 2 y 4

La semana pasada conocimos que Atlus tiene planeado varios lanzamientos de DLC durante el priemer año de vida de Persona 3 Reload. Ahora, la misma persona que ha revelado lo anterior ha sugerido que Atlus tiene planes para lanzar nuevas versiones de Persona 2 y Persona 4.

Both exist at Atlus. — みどり (@MbKKssTBhz5) February 6, 2024

¿Atlus está desarrollando ‘remakes’ de Persona 2 y 4?

Luego del lanzamiento de Persona 3 Reload, muchos fanáticos han deseado que el mismo tratamiento se le sea dado a juegos antiguos de la franquicia. Así que es normal que lo primero que todos pensemos al ver esta información sea que Atlus este preparando un ‘remake’ de Persona 2. Sin embargo, en los foros de Resetera, un usuario conocido tambien por filtrar algunos anuncios de Atlus confirmó la filtración de MbKKssTBhz5 y agregó un poco más de información.

El usuarío ha comentado que Atlus no tiene en desarrollo un ‘remake’ de Persona 2, sino una remasterización. Según este usuario, la remasterización de Shin Megami Tensei: Persona 2 incluirá los dos juegos que componen esta duologia y contará con una nueva traducción. Adicionalmente, el juego llegará a todas las plataformas actuales y las próximas a ser lanzadas en el futuro. En cuanto a Persona 4, el usuario de Resetera ha comentado que si bien los planes existen el juego no ha llegado a una etapa de producción. Así que la nueva versión de Persona 4, la cual no se sabe si será una remasterización o un ‘remake’ como Persojna 3 Reload no será lanzada en un futuro cercano.

‘opening’ de la versión para PSP de Persona 2: Innocent Sin.

En nuestra reseña de Persona 3 Reload dijimos que, Atlus ha juntado lo mejor de Persona 3 FES y Portable y lo ha mezclado con la experiencia ganada en 18 años para hacer la versión definitiva del juego que marco la evolución de lo que hoy conocemos como Persona. conoce nuestra opinión completa en el siguiente enlace.

Fuente: MbKKssTBhz5