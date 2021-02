Poco antes de que concluyera 2020, Marvel’s Avengers recibió su primer personaje descargable: Kate Bishop. Más allá de la adición de una heroína con habilidades únicas, la actualización también añadió una nueva campaña. Sin embargo, esta historia tan solo fue un preludio de lo que próximamente llegará al juego de Crystal Dynamics. Si bien M.O.D.O.K. fue derrotado y los Vengadores han mantenido a raya a A.I.M., una amenaza aún más grande está en el horizonte.

En los zapatos de Clint Barton, mejor conocido como Hawkeye, los jugadores de Marvel’s Avengers deberán viajar a un futuro oscuro en la campaña Futuro Imperfecto. A continuación, podrán ver un resumen de todo lo revelado en la última edición de War Table.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Hawkeye en Marvel’s Avengers?

Según la última edición de War Table, la fecha de lanzamiento de Hawkeye y la campaña Futuro Imperfeco de Marvel’s Avengers será a mediados de marzo.

Hawkeye estará disponible para todos los jugadores de Marvel’s Avengers a partir del 18 de marzo. Cabe recordar que este personaje y su respectiva campaña serán 100% gratis.

¿De qué tratará la campaña Futuro Imperfecto?

Basada en los cómics Old Hawkeye (2018) y The Incredible Hulk: Future Imperfect (1992), la campaña Futuro Imperfecto se desarrollará en dos líneas temporales. En el presente, Hawkeye tendrá que lidiar con unos asuntos en su apartamento en Brooklyn mientras sigue experimentando visiones del sombrío futuro que visitó. En cambio, la versión de Clint que habita en dicho futuro estará buscando a Nick Fury en un esfuerzo de redimirse después de no participar en la catastrófica batalla entre los héroes de la Tierra y los kree. Eventualmente, ambos arqueros unirán fuerzas para hacer frente a Maestro, una versión alternativa de Hulk.

¿Qué habilidades tendrá Hawkeye en Marvel’s Avengers?

Aunque compartirá algunas habilidades con Kate Bishop, la última edición de War Table reveló que Hawkeye contará con un arsenal más amplio cuando llegue a Marvel’s Avengers.

Si bien es el segundo arquero que recibe Marvel’s Avengers, Hawkeye se distinguirá de Kate Bishop por medio de varias habilidades únicas. Entre estas se encuentra un arsenal de flechas mucho más amplio. Mientras que Kate posee 3 tipos de proyectil, Clint tendrá el doble:

Gancho – Además de ser una habilidad intrínseca a la hora de agarrarse de salientes, esta flecha también será un ataque pesado que atraerá a Hawkeye a su objetivo.

– Además de ser una habilidad intrínseca a la hora de agarrarse de salientes, esta flecha también será un ataque pesado que atraerá a Hawkeye a su objetivo. Boomerang – Después de ser disparada, esta flecha golpeará automáticamente a otros enemigos en en su trayecto de regreso a Clint.

– Después de ser disparada, esta flecha golpeará automáticamente a otros enemigos en en su trayecto de regreso a Clint. Implosión – Esta flecha creará un campo de atracción que tendrá propiedades tanto ofensivas como defensivas.

– Esta flecha creará un campo de atracción que tendrá propiedades tanto ofensivas como defensivas. Trampa – Un proyectil conformado por tres flechas unidas por un cordón electrificado, el cual servirá para limpiar areas pobladas de enemigos.

– Un proyectil conformado por tres flechas unidas por un cordón electrificado, el cual servirá para limpiar areas pobladas de enemigos. Cohetes – Un contraataque que mandará a los enemigos por los aires.

– Un contraataque que mandará a los enemigos por los aires. Pulsar – Una flecha explosiva que podrá cargarse para causar más daño.

En lo que respecta a sus habilidades heroicas, Hawkeye tendrá Lluvia nocturna (asalto) y Flecha de recuperación (soporte). Mientras que la primera involucrará lanzar una lluvia de flechas sobre una zona amplia, la segunda será una flecha que creará un campo de curación para el equipo. Por último, Flecha del cazador (suprema) será un proyectil que recorrerá un área amplia y golpeará enemigos de forma automática. Como si no fuera suficiente, esta habilidad podrá mejorarse para que Clint dispare dos flechas o añada cargas explosivas.

¿Cuándo será el lanzamiento de Marvel’s Avengers en PS5 y Xbox Series X?

La última edición de War Table reveló que el lanzamiento de Marvel’s Avengers en PS5 sacará provecho a la retroalimentación háptica y audio 3D del mando DualSense.

Hawkeye no será lo único que llegará el próximo 18 de marzo. En esa misma fecha, las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S de Marvel’s Avengers estarán disponibles. Cabe señalar que los usuarios de estas plataformas que ya posean el juego de Crystal Dynamics para consolas de octava generación no tendrán que pagar extra por las versiones para última generación. No menos importante, estas gozarán de mejores gráficas y ‘framerate’.

Marvel’s Avengers ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC. Para saber más sobre el juego de Crystal Dynamics, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: Marvel’s Avengers