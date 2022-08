Back 4 Blood: así será la expansión DLC ‘Hijos del gusano’

Aunque no escuchamos nada nuevo sobre este título desde hace un buen tiempo, no crean que el estudio Turtle Rock se olvidó de él. Vamos a conocer todos los detalles sobre ‘Hijos del gusano’ (‘Children of the Worm’), la próxima expansión DLC de Back 4 Blood que agregará una nueva campaña, un nuevo personaje, enemigos, armas, accesorios, cartas y elementos cosméticos al juego.

Pueden encontrar nuestra reseña del juego base siguiendo este enlace.

¿Cuándo saldrá la expansión DLC ‘Hijos del Gusano’ para Back 4 Blood?

Este contenido estará disponible a partir de martes 30 de agosto de 2022. Aquello que comprarlo la edición ‘Ultimate’ o la de lujo del juego o quienes tengan el Pase Anual no tendrán que pagar extra por este DLC.

¿Qué incluye esta expansión?

La expansión DLC ‘Hijos del Gusano’ de Back 4 Blood traerá los siguientes elementos:

Nueva campaña : el acto 5 de la historia enfrentará a los personajes contra una nueva amenaza enemiga.

: el acto 5 de la historia enfrentará a los personajes contra una nueva amenaza enemiga. Nuevo personaje : El ‘profeta’ Dan es un predicador del final de los tiempos que llega a Back 4 Blood.

: El ‘profeta’ Dan es un predicador del final de los tiempos que llega a Back 4 Blood. Ocho nuevas apariencias para los personajes

12 nuevas apariencias estilo ‘8-bit’ para armas.

Nueva arma : Rifle Lockjaw

: Rifle Lockjaw Nuevo accesorio : trampa para osos

: trampa para osos Cuatro nuevos tipos de enemigos.

Nuevas cartas.

Via: Video Games Chronicle

Fuente: Turtle Rock