Baldur’s Gate 3 no tendrá DLC, sus desarrolladores explican por qué

A estas alturas no cabe duda que este RPG desarrollado en el universo de Calabozos y dragones es el ‘GOTY’ del año pasado. No solamente fue un éxito de ventas y crítica, sino que arrasó en entregas de premios como The Game Awards, Premios DICE y GDCA. Es lógico pensar que este éxito animaría a sus creadores a desarrollar una expansión, pero el estudio Larian ya confirmó que Baldur’s Gate 3 no tendrá DLC, ellos no harán su secuela y explicaron por qué.

Durante un panel en la Game Developers Conference 2024 —que se llevó a cabo en San Francisco, California— el CEO de Larian Swen Vincke dijo que el estudio no está trabajando ni va a trabajar en ninguna expansión, DLC ni secuela de Baldur’s Gate 3. Aclaró que seguirán actualizando el juego para deshacerse de ‘bugs’ e implementar algunas mejoras, pero no debemos esperar mucho contenido nuevo.

También dijo que eso no significa que no habrá un Baldur’s Gate 4, pero si lo hay no serán ellos quienes lo desarrollen.

El día siguiente, Vincke explicó las razones detrás de esta decisión en una entrevista con IGN. Dijo que de hecho, Larian sí había empezado a trabajar en un DLC para Baldur’s Gate 3, pero «podía ver que el equipo lo estaba haciendo porque sentía que tenía que hacerlo, pero no era algo que venía del corazón».

También comenzaron a «pensar» en Baldur’s Gate 4, pero muchas de las ideas que tenían no eran compatibles con Calabozos y dragones.

¿Qué hará Larian después de Baldur’s Gate 3?

El próximo juego de Larian tampoco será Divinity: Original Sin 3. Están trabajando en una idea original «que no es lo que esperan de ellos, pero resultará familiar». El CEO del estudio también dijo que «tendrá un enfoque aún mayor que BG3«, lo cual resulta difícil de creer tomando en cuenta el tamaño de ese juego.

En todo caso, creemos que Larian se ganó el derecho de trabajar en lo que ellos quieran.