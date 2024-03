El importante discurso del director de Baldur’s Gate 3 en los premios GDCA (en español)

El pasado miércoles 20 de marzo se celebraron los Game Developers Choice Awards 2024 en San Francisco. Pueden ver la lista completa de ganadores aquí, pero para sorpresa de nadie, el juego de Larian Studios fue el gran ganador de la noche y se llevó cuatro estatuillas. Cuando Swen Vincke llegó al escenario para recoger el premio que Baldur’s Gate 3 ganó a mejor narrativa en los GDC Awards 2024, dio un gran e importante discurso sobre el estado de la industria de los videojuegos.

Vincke es el CEO de Larian Studios y director del juego. Pueden ver su discurso en este video a partir del minuto 2:11:18.

Por supuesto, el video está en inglés. Por eso nos tomamos la molestia de traducir una parte al español y así todos ustedes puedan conocer la sabiduría de sus palabras:

«La avaricia ha estado arruinando todo esto por mucho tiempo, desde que yo empecé. He estado peleando con los distribuidores toda mi vida y sigo viendo los mismos, mismos, mismos errores una y otra vez.



Siempre son las ganancias trimestrales. Lo único que importa son los números. Luego despiden a todos y el siguiente año dicen ‘mierda, no tengo desarrolladores’ y comienzan a contratar de nuevo. Luego hacen adquisiciones y los ponen a todos en el mismo ciclo otra vez, un ciclo que está roto.



Pero no tiene que ser así. Pueden tener reservas, bajar un poco la velocidad, reducir la avaricia. Sean resilientes, cuiden a las personas. No pierdan el conocimiento que ha estado acumulando la gente que siguen perdiendo una y otra vez. Esto realmente me molesta».