Bandle Tale: fecha de lanzamiento del spin-off de LoL al estilo Stardew Valley

El año pasado disfrutamos muchos con los juegos de Riot Forge en los que estudios independientes expandieron el universo de League of Legends. Amamos The Mageseeker, Convergence, Song of Nunu y no podemos esperar por la próxima aventura en Runaterra. Esta será Bandle Tale: a League of Legends Story, un juego al estilo Stardew Valley en el universo de LoL del que ya conocemos su fecha de lanzamiento y bonos de reserva.

Pueden ver el nuevo tráiler en español latino de este adorable juego a continuación.

En Bandle Tale crearemos y controlaremos a un Yordle habitante de Ciudad Bandle que se encarga de restaurar la ciudad después de un accidente con un portal. El tráiler confirma la presencia de otros yordle de League of Legends como Teemo y Corki. También sabemos que aparecerán otros campeones como Tristana y Veigar.

¿Cuándo sale Bandle Tale: a League of Legends Story?

Podremos disfrutar del ‘spin-off’ de LoL, Bandle Tale, tras su fecha de lanzamiento: el miércoles 21 de febrero de 2024. Ya podemos reservarlo en Steam, Epic Games Store y en la eshop de Nintendo Switch. Cuesta $101.099 pesos colombianos y la edición deluxe con algunos cosméticos extra vale $20.000 pesos más.

De momento no hay noticias sobre una versión para PlayStation o Xbox.

Si lo compramos anticipadamente conseguiremos los siguientes objetos:

Efecto prismático de caminata

Sombrero de explorador

Poro explorador

Cabaña siempreverde

Bocadillo rápido de yordle

Bandle Tale: a League of Legends Story está siendo desarrollado por el estudio español Lazy Bear Games, responsables del éxito indie Graveyard Keeper.