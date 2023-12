World of Warcraft: todo lo que llegará en 2024 según la hoja de ruta

Los fanáticos del MMORPG más popular de todos los tiempos van a estar muy ocupados el año que viene. En Blizzcon 2023 aprendimos que comenzará una nueva saga llamada ‘Worldsoul’ que empezará con la próxima expansión, pero falta casi un año para eso. Ya podemos ver la hoja de ruta de World of Warcraft para 2024 y sabemos cuál será el contenido y actualizaciones que llegarán al juego hasta que llegue la expansión WoW: The War Within.

Demos una mirada a esta hoja de ruta a continuación:

Primer trimestre

En el primer periodo de 2024 llegará la actualización Semillas de renovación (10.2.5) a World of Warcraft: Dragonflight con el siguiente contenido.

Epilogos de las Islas del Dragón

Reclamación de Gilneas

Montar dragón en todo el mundo

Calabozos de seguidores

Archivos de Azeroth

Copa de Terrallende

Evento de aniversario de Hearthstone

Durante este trimestre también llegará la actualización 10.2.6 y la prueba alfa de WoW: The War Within.

Segundo trimestre

Entre el primer y segundo trimestre de 2024 comenzará la temporada 4 de World of Warcraft: Dragonflight con el siguiente contenido:

Revisita a las incursiones (‘raids’) de Dragonflight

Nueva temporada JcJ

Nueva temporada de Míticas+

Nuevas recompensas en el mundo abierto

Luego tendremos la actualización Corazón oscuro (10.2.7) con las siguientes novedades:

Carrera contra el tiempo: «Pandamonio»

Misiones de presagista (‘harbinger’)

Armadura de legado: Troll y Draenei

Evento especial

Tercer trimestre

Entre el segundo y tercer trimestre del año 2024 empezará la prueba beta de World of Warcraft: The War Within y el parche pre-expansión (11.0.1) con nuevos eventos de mundo, el sistema de vuelo dinámico, actualizaciones a los gremios (‘guilds’) y más.

A finales del tercer trimestre o comienzos del cuarto por fin llegará al juego la expansión con una nueva historia, cuatro nuevas zonas, ocho nuevos calabozos, una nueva ‘raid’ y el comienzo de la nueva temporada JcJ.

Cuarto trimestre

A finales del año 2024 llegará la primera gran actualización de contenido para WoW: The War Within (11.0.5) con una nueva historia, misiones y el evento de aniversario de 20 años de World of Warcraft.

Aunque estos planes son oficiales, siempre es posible que hayan cambios y aplazamientos a lo largo del año. Si lo que quieren es conocer la hoja de ruta de WoW: Classic para 2024, pueden verla aquí.