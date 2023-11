Bethesda responde a las quejas de los jugadores sobre Starfield desde su lanzamiento

La gran carta del triunfo para Xbox pretendía ser Starfield, sin embargo, para muchos resultó ser un juego más del montón. Esto aumentó cuando la mayoría de sus ‘reviews’ lo calificaban como un juego con una idea interesante pero aburrido. La gran mayoría de jugadores presumían que otros juegos hacían mucho mejor el trabajo mostrado por Bethesda, estas quejas sobre Starfield pasaron desapercibidas.

La gran parte de las quejas venían por los viajes largos y la incapacidad del juego por quitar miles de pantallas de carga que en pleno 2023 son prácticamente obsoletas. Algo que hacen mucho mejor juegos como No man’s sky o Star Citizen. Este hecho Bethesda lo ha justificado diciendo que Starfield es una experiencia espacial más cercana a la ciencia ficción y a la simulación de lo que nos esperaría como humanidad en un futuro muy lejano.

Claramente estas excusas no contentaron a la comunidad de Starfield que sigue tildando el juego como aburrido. Por otro lado, más allá de sus carencias, el juego es ampliamente repetitivo y Bethesda solo puede decir que su universo es muy extenso para aquellos que recién se integran a un juego de ellos. Sin embargo, gran parte de la comunidad recalca que es muy diferente la experiencia construida en Fallout o Skyrim a Starfield. Muchos de ellos recalcan que la experiencia RPG se ve bastante limitada gracias a las mínimas opciones que existen. Otro aspecto que lo dejó afuera de varias categorías importantes de los TGA.

Ante las ambiguas respuestas de Bethesda, la comunidad de Starfield sigue insistiendo en que se trata de un juego aburrido que no termina de enganchar. La respuesta de la compañía es hacer oídos sordos ante las miles de quejas y esto deja en un limbo a los futuros proyectos de Bethesda. Esta gran apuesta de Xbox terminó siendo en definitiva inconclusa. Para muchos ni siquiera compite con juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Vía: Dotesports