Parejas gay de Call of Duty y Genshin Impact entre las más «shippeadas» de 2023

¿Están familiarizados con el término ‘shipping’? No hablamos de envíos de paquetes, sino de idear parejas usualmente románticas entre personajes de ficción o incluso celebridades. Esto es muy popular en internet y una enorme fuente de ‘fanarts’ en sitios como Tumblr o Twitter y ‘fanfics’ en AO3. Conocimos los ‘ships’ más populares de 2023 y no fue raro encontrar una pareja gay o ‘yaoi’ de Genshin Impact, pero sí nos sorprendió encontrar una de Call of Duty.

La usuaria de AO3 Centreoftheselights realizó un cuidadoso estudio de estadísticas del sitio para descubrir cuáles fueron las 100 parejas más ‘shippeadas’ del año. Esto fue lo que encontró.

No es extraño que en primer lugar de la lista se encuentren Aziraphale y Crowley de la popular serie de Amazon Prime Good Omens, pues su relación es bastante clara. La pareja de Sirius Black y Remus Lupin de los libros de Harry Potter también es un emparejamiento popular desde hace un par de décadas. Lo divertido comienza cuando comenzamos a buscar los ‘fanfics’ gay inspirados en videojuegos.

El primero en aparecer, en quinto puesto, es el emparejamiento de Alhacén y Kaveh de Genshin Impact. Este es un ‘ship’ bastante obvio. Ellos son compañeros de habitación que viven peleando y muchos creen que esa tensión se puede convertir fácilmente en un romance.

Más curioso resulta la pareja gay que se encuentra justo abajo: ‘Soap’ y ‘Ghost’ de la saga de juegos Call of Duty: Modern Warfare, están en sexto lugar. ¿Cómo es posible que los y las fans hayan escrito más de 7000 historias de romance entre estos dos personajes de un juego tan hipermasculino?

La relación entre Soap y Ghost en Modern Warfare II, en la que el primero está bajo la tutela del segundo, es un caldo de cultivo perfecto para los clichés de las historias románticas. Algunas ‘gamers’ vieron esto y comenzaron un ‘meme’ diciendo que ambos son novios.

El canon ficticio prosperó desde allí y llegó a una audiencia que nunca había jugado un Call of Duty, pero que lo hicieron gustosos de ver juntos a la que se había vuelto su pareja favorita solo por las historias que leían en internet. Ahora incluso tienen su propia página en una wiki de ships románticos.

Otros ‘ships’ de videojuegos presentes en el listado son Astarion y Tav, de Baldur’s Gate 3; y Link y Zelda, de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Este es uno de los pocos emparejamientos entre un hombre y una mujer en el listado. También hay muchos más de Genshin Impact y varios de… ¿Minecraft?