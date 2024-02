Jueguen Call of Duty: Modern Warfare III gratis por un fin de semana (febrero 2024)

No sabemos qué le depara el futuro a los juegos de Call of Duty tras las terribles noticias de despidos en Activision Blizzard y reportes sobre los problemas de desarrollo de la más reciente entrega, pero no se puede negar que siguen siendo altamente populares. Si están interesados en probar Call of Duty: Modern Warfare III pero no se animan a comprarlo, pueden jugarlo gratis en PC, PlayStation y Xbox durante un fin de semana largo en febrero de 2024.

¿Cuándo empieza y en qué fecha termina la prueba gratis del modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare III?

El nuevo periodo de acceso gratuito de MWIII empieza el jueves 8 a la 1:00 p.m. y terminará el lunes 12 de diciembre de 2023 a la misma hora (hora de Colombia, Perú y Ecuador).

En la siguiente imagen pueden ver un resumen del contenido al que habrá acceso durante la prueba gratis y se enfoca en las novedades de la temporada 2. Tristemente, no habrá acceso a su corta campaña.

Una vez empiece la prueba gratis, tendrán que descargar la versión gratis que aparecerá en PlayStation Store (PS4, PS5), Microsoft Store (Xbox One, Series X|S), Steam y Battle.net (PC).

Una vez terminado el periodo de prueba, esta versión del juego dejará de funcionar y tendrán que comprar la versión completa si quieren seguir jugando.

¿Qué contenido estará disponible en esta prueba gratis de MWIII?

Podremos probar los modos de juego Combate a muerte por equipos, Hardpoint, Dominación, Baja confirmada y Juego de armas por equipos. Los mapas disponibles son Highrise, Rust, Meat, Shipment, Stash House, Terminal, Rio, Karachi y Scrapyard.

Pero tal vez el mayor atractivo de la prueba gratis Call of Duty: Modern Warfare III de febrero de 2024 es que durante esos días tendremos acceso a la experiencia completa del modo zombis MWZ, el cual es un modo de juego de mundo abierto que esta temporada es parte de una colaboración con The Walking Dead.

Pueden conocer más al respecto en el blog oficial del juego.