Konami podría lanzar la franquicia Silent Hill en la actual generación

La semana pasada Konami, en el State of Play de enero del 2024, reveló un tráiler del ‘remake’ de Silent Hill 2. Adicionalmente, lanzó de manera gratula para los usuarios de PlayStation 5 Silent Hill: The Short Message. Junto al lanzamiento de este nuevo juego de la franquicia Silent Hill, Konami compartió varios vídeos documentales en el canal oficial de Silent Hill en YouTube. Uno de esos videos, el cuarto para ser precisos, revela Hexadrive le propuso a Konami hacer el ‘remake’ de Silent Hill 2. Sin embargo, ya todos sabemos que esta propuesta no tuvo luz verde de parte de Konami y en su lugar el ‘remake’ de Silent Hill 2 fue puesto en las manos de Bloober Team.

¿Podría Konami lanzar los juegos de la franquicia Silent Hill a las plataformas actuales?

Luego del rechazo a la propuesta para hacer el ‘remake’ de Silent Hill 2 de Hexadrive, Konami se volvió a contactar con ellos para hablar de The Short Message.

«Todo el mundo, incluido yo mismo, que formaba parte de esa discusión era un gran fan de Silent Hill, así que, internamente, empezamos a hablar y dijimos que los ports también estarían bien, pero lo que realmente nos gustaría ver es un remake de Silent Hill para las consolas de actual generación». Así lo dice Rika Miyatani, directora de diseño de niveles de Hexadrive, en el diario de desarrollo número 4 de Silent Hill: The Short Message.

A esta serie de lanzamientos del 2012 se le conoce como «el verano de Silent Hill».

Esta no es la primera vez que Konami quiere traer los juegos clásicos de la franquicia Silent Hill a consolas contemporaneas. Ya que, en el 2012, Konami trabajó con Hijinx Studios en Silent Hill HD Collection, juego que fue lanzado en PS3 y Xbox 360. Sin embargo, la falta de código fuente de estos juegos desembocaron en unas versiones inferiores a sus contrapartes originales. Así que luego de este desastroso lanzamiento muchos dejaron de esperar un relanzamiento en condiciones de algunos de los juegos de Silent Hill.

Por el momento es incierto si Konami tiene planeado relanzar los primeros juegos de Silent Hill a las consoals de actual generación. Sin embargo, de llegar a ser cierto se desconoce la clidad del producto final por los problemas que tuvo la anterior colección.

Vía: Eurogamer