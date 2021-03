Videojuegos

A finales del año pasado, los fanáticos de los juegos de estrategia por turnos recibieron Empire of Sin. De la mano de Romero Games y Paradox Interactive, este título permite a los jugadores sumergirse en el corazón del hampa del Chicago de los años 20. A pesar de su interesante ambientación, el juego recibió críticas mixtas por lo automático y repetitivo que se vuelve después de las primeras horas. También fue criticado por sus molestos ‘bugs’.

Si bien no pertenece precisamente al mismo género, SomaSim y Kasedo Games buscan rellenar el vacío de los RPG ambientados en el mundo criminal de los años 20 con City of Gangsters. A diferencia del juego de Romero Games y Paradox Interactive, el título de SomaSim y Kasedo Games prescinde de los combates por turnos a lo XCOM y se enfoca en la construcción del imperio criminal. Desde humildes comienzos, los jugadores deberán perdurar en el competitivo bajo mundo creando una red de conexiones e invirtiendo a largo plazo.

Aunque City of Gangsters todavía no tiene una fecha de lanzamiento, GamerFocus tuvo la oportunidad de participar en una beta cerrada. He aquí nuestras primeras impresiones.

La beta de City of Gangsters nos permitió elegir entre tres mapas: Chicago, Detroit y Pittsburg. Si bien la geografía de estos escenarios era fija, el lugar de inicio dentro de los mismos y las estadísticas de nuestro avatar no lo eran. Si bien podíamos escoger su nombre, género y nacionalidad, los rasgos y recursos con los que comenzaba su carrera criminal eran aleatorios. Por supuesto, esto evitaba que las múltiples partidas se tornaran monótonas.

A pesar de los elementos aleatorios mencionados, todas las partidas empezaban de forma similar. El año es 1920, el comienzo de la ley seca en Estados Unidos. Sin embargo, el inevitable cierre de bares y destilerías —además de la prohibición de distribución— justifica la existencia del mercado negro de bebidas alcohólicas y el auge del crimen organizado. Ante esta oportunidad de oro, los jugadores deben pensar en grande y a largo plazo para hacerse ricos. Con el apoyo de un confiable pariente con un suministro inicial de alcohol y otros recursos, debíamos asegurar una base de ingresos estable, crear contactos, establecer tapaderas para negocios ilícitos e invertir prudentemente para crear nuestro imperio criminal.

Por cada turno, nuestro avatar gozaba de unos puntos de acción y movimiento. Mientras que los últimos servían para desplazarse por el mapa, los primeros servían para cobrar favores a lo largo de la ciudad. Este sistema es la base de City of Gangsters. Sin importar los rasgos o recursos con los que comenzáramos, todas las partidas iniciaban con un número de conocidos a los cuales se les podía cobrar favores. Estos iban desde información sobre clientes interesados en nuestra mercancía y buscapleitos dispuestos a trabajar para nosotros hasta la posibilidad de mejorar la relación con individuos de interés. Bien podían ser proveedores de mercancía o habitantes interesados en formar parte de nuestra operación.

Sin embargo, el cobrar estos favores no era la única forma de tener una buena relación con posibles clientes. El simple acto de hacer negocios bastaba para fortalecer una relación, aunque un ocasional descuento en los productos servía para acelerar el proceso. También influían los rasgos del avatar, tales como la parla y el buen aspecto. Sin importar los medios, el establecer relaciones fuertes era vital. De tener una relación muy favorable, un cliente podía convertirse en un mecenas, prestar su local como tapadera de nuestros negocios ilícitos e incluso enseñarnos una nueva habilidad para ampliar nuestra máquina de producción.

Más allá de aliados comerciales, estos socios también servían para extender nuestra influencia. Esto no solo evitaba que competidores extendieran su dominio, sino que posibilitaba ofrecer protección y extorsionar a habitantes de la zona para ganar un poco de dinero mensual extra.

Hablando de dinero, tampoco podíamos olvidar la importancia de asegurar un músculo económico. Si bien la mercancía inicial podía venderse para ganar cientos de dólares, este capital era el primer escalón. Una vez identificados los recursos de nuestros aliados, el dinero acumulado debía emplearse como fundación de una industria dedicada a satisfacer la demanda local. Una vez establecida una destilería ilegal con un producto popular, el dinero ganado podía invertirse en nuevas empresas o fortalecer el músculo físico de la organización criminal. Al fin y al cabo, nunca éramos los únicos con el objetivo de convertirse en el rey del crimen.

A pesar de que su desarrollo no ha concluido, City of Gangsters goza de unas bases fuertes que lo convierten en un juego de estrategia prometedor. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya cosas que puedan agregarse para mejorar la calidad de vida de los jugadores. ¿Por qué no añadir la opción de filtrar habitantes con los que se haya interactuado por las mercancías que ofrecen y/o necesitan? En la versión de prueba, nos veíamos obligados a revisar manualmente cada local para ver si tenían una necesidad que pudiéramos satisfacer. Tal filtro haría menos tediosa la experiencia de juego. Un modo multijugador también sería una buena adición.

Primeras impresiones hechas con un código de acceso anticipado de City of Gangsters para Steam brindado por Kasedo Games.