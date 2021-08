Videojuegos

Hace varios meses, GamerFocus tuvo la oportunidad de jugar una versión de prueba de City of Gangsters. En este simulador con elementos RPG ambientado durante la ley seca en Estados Unidos de los años 20, los jugadores deben aprovechar las circunstancias para crear un imperio criminal alrededor del mercado negro de bebidas alcohólicas antes de que vuelvan a ser legales. Aunque tenía gran potencial, el producto de ese entonces todavía podía pulirse. La mayoría de nuestras críticas sugerían la implementación de mejoras a la calidad de vida.

Afortunadamente, SomaSim y Kasedo Games han estado trabajando durante los últimos meses para implementar todo el ‘feedback’ de los jugadores para entregar el simulador de crimen definitivo. ¿Lo lograron? Si bien el producto final goza de notorias ventajas sobre la versión que jugamos en marzo y es un excelente simulador de estrategia, cabe señalar que City of Gangsters no es un título muy accesible para aquellos que busquen ingresar a este género.

Una de las principales novedades con respecto a la versión de acceso anticipado es la adición de un tutorial. Este explica elementos que previamente tuvimos que deducir. Entre estos se incluyen los puntos de acción y movimiento, que pueden mejorarse para que los personajes puedan hacer más en un solo turno. También enseña la función de los rasgos que reciben aleatoriamente el avatar, los personajes reclutables y los NPC. Un avatar con parla, buen aspecto o que simplemente comparta la misma nacionalidad con otro personaje puede facilitar los negocios. Por supuesto, esto significa que puede haber partidas con malos ‘rolls’.

El tutorial también explica la lógica del «juego temprano». Como mencionamos en nuestras primeras impresiones de City of Gangsters, los jugadores gozan de un suministro inicial de alcohol y otros recursos. La idea es identificar NPC que deseen dichos recursos. Esto puede hacerse explorando o cobrando favores. Al comienzo de cada partida, los jugadores pueden cobrar una serie de favores. Estos no solo se utilizan para ubicar a posibles socios y clientes, sino para mejorar la relación con estos. Esto último resulta vital para adquirir nuevos frentes, extender la influencia y asegurar otra fuente de ingresos a través de nuevas operaciones.

Hablando de oferta y demanda, una gran adición de la versión final de City of Gangsters es una serie de filtros. Estos no solo permiten ver zonas calientes en la que la policía está más activa, sino que destacan locales por los recursos que venden y buscan. Esto hace menos tedioso el identificar qué establecimientos son piezas vitales en la maquinaria del imperio criminal.

En lo que absolutamente falla el tutorial de City of Gangsters es explicando el proceso de automatización tan vital en las fases posteriores de la partida. A medida que la fama del jugador aumenta, puede reclutar a más personas que ayudarán a que crezca la operación. Esto viene de la mano con no limitarse a vender el producto inicial, sino otra clase de alcohol. Sin embargo, la creación de una fábrica clandestina es costosa. De esta forma, el juego incentiva al jugador a que automatice el proceso de oferta y demanda una vez establecida una red de contactos.

En la medida que el jugador tenga un vehículo y un personaje, puede hacer que este recorra una ruta. No obstante, esto requiere definir todos los pasos que debe seguir. No puede limitarse a ordenar que saque el producto y lo venda, ya que también debe acoplarse al ritmo de producción. Al mismo tiempo, el jugador debe asegurarse de tener todos los recursos para continuar la producción mientras asegura ingresos para abrir una nueva operación. Es un proceso complejo que requiere práctica, ya que el tutorial no hace un buen trabajo.

A pesar de su dificultad, City of Gangsters es un excelente juego de simulación y estrategia. Sin embargo, sería ideal añadir opciones que faciliten la automatización de los recorridos. Estas podrían consistir en una serie de órdenes universales que comprendan múltiples pasos.

Copia digital de City of Gangsters para Steam brindada por Kasedo Games.